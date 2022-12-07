Талибы публично казнили человека впервые после прихода к власти в Афганистане

Представители «Талибана» пришли к власти в очередной раз в августе 2021 г. после вывода из страны американских войск. С тех пор Москва официально не признала «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, но ведет переговоры с представителями движения. В конце прошлого года представитель движения «Талибан» сообщил о планах назначить посла в Москве.