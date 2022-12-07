Талибы публично казнили человека впервые после прихода к власти в Афганистане
В Афганистане 7 декабря состоялась первая официально подтвержденная публичная казнь после прихода к власти движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление его представителя Забиуллы Муджахида.
Казненным оказался мужчина, который в 2017 г. зарезал другого человека. Состоявшуюся в западной провинции Фарах казнь посетили более десятка высокопоставленных представителей талибов, в том числе исполняющие обязанности премьер-министра, МИД и МВД Афганистана, а также главный судья страны.
До этого, отмечает Reuters, верховный суд Афганистана объявил о проведенных в нескольких провинциях случаях публичной порки плетью мужчин и женщин, обвиненных, в частности, в грабеже и супружеской измене. Практика наказания плетью и публичного забивания камнями была широко распространена при предыдущем правлении талибов в 1996-2001 гг., но осуждались последующими афганскими правительствами, получившими поддержку из-за рубежа, хотя смертная казнь и оставалась разрешенной в Афганистане.
Представители «Талибана» пришли к власти в очередной раз в августе 2021 г. после вывода из страны американских войск. С тех пор Москва официально не признала «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, но ведет переговоры с представителями движения. В конце прошлого года представитель движения «Талибан» сообщил о планах назначить посла в Москве.
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