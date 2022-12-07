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Талибы публично казнили человека впервые после прихода к власти в Афганистане

Ведомости

В Афганистане 7 декабря состоялась первая официально подтвержденная публичная казнь после прихода к власти движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление его представителя Забиуллы Муджахида.

Казненным оказался мужчина, который в 2017 г. зарезал другого человека. Состоявшуюся в западной провинции Фарах казнь посетили более десятка высокопоставленных представителей талибов, в том числе исполняющие обязанности премьер-министра, МИД и МВД Афганистана, а также главный судья страны.

До этого, отмечает Reuters, верховный суд Афганистана объявил о проведенных в нескольких провинциях случаях публичной порки плетью мужчин и женщин, обвиненных, в частности, в грабеже и супружеской измене. Практика наказания плетью и публичного забивания камнями была широко распространена при предыдущем правлении талибов в 1996-2001 гг., но осуждались последующими афганскими правительствами, получившими поддержку из-за рубежа, хотя смертная казнь и оставалась разрешенной в Афганистане.

Представители «Талибана» пришли к власти в очередной раз в августе 2021 г. после вывода из страны американских войск. С тех пор Москва официально не признала «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, но ведет переговоры с представителями движения. В конце прошлого года представитель движения «Талибан» сообщил о планах назначить посла в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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