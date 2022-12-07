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FT: в ЕС хотят скорректировать санкции в отношении российского продовольствия

Ведомости

Германия, Франция, Нидерланды и другие страны ЕС призвали Еврокомиссию внести поправку, разъясняющую санкции в отношении экспорта продовольствия из России, говорится в документе с изложением позиции, с которым ознакомилась газета Financial Times.

Еврокомиссия ранее предоставила странам ЕС рекомендации по разрешению транзита российского зерна и удобрений, при этом правительства некоторых государств и транспортные операторы говорят, что это недостаточно надежно, чтобы гарантировать правовую защиту при осуществлении данной деятельности.

В документе утверждается, что грузы иногда задерживаются в европейских портах дольше, чем это необходимо, потому что компании обеспокоены участием в сделках с российской стороной. Финансовые учреждения, страховщики, перевозчики и оптовики неохотно участвуют в коммерческих сделках по экспорту российских продуктов питания и удобрений, нарушая цепочки поставок, говорится в документе.

В настоящее время сложилась «нежелательная» ситуация, когда ЕС строже относится к сельскохозяйственным сделкам, чем США и Великобритания. «Это, по-видимому, противоречит общей политике ЕС в области продовольственной безопасности», — говорится в документе, к которому присоединились также Испания, Бельгия и Португалия.

ЕК, в свою очередь, настаивает на том, что ни одна из ее санкций не была направлена против торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами, включая пшеницу и удобрения.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия будет и далее оказывать помощь странам, которые столкнулись с дефицитом продовольствия. Он отметил, что после того, как на Россию были наложены санкции, некоторые государства и глобальные корпорации использовали свои монопольные преимущества, компетенции в сфере селекции, производства генетических материалов для сдерживания конкурентов и «агрессивного завоевания рынков сбыта».

17 ноября МИД России сообщил, что участники зерновой сделки, в том числе Россия, продлили ее действие на 120 дней. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что при продлении соглашения были учтены озабоченности, которые ранее высказывала Москва. «Есть заверение от ООН о том, что будет финализирована работа по обеспечению российского экспорта продовольствия, зерна и удобрений. Эта работа имеет свои результаты», – сказал он.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Однако вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных