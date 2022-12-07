Берлин и Варшава договорились о размещении ЗРК Patriot в Польше
Берлин разместит немецкие зенитные ракетные комплексы Patriot на территории Польши, а не Украины, как того хотела Варшава, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак в своем Twitter.
«После разговора с минобороны Германии я с разочарованием принял их решение отклонить поддержку Украины. Развертывание комплексов Patriot на Западной Украине повысило бы безопасность поляков и украинцев», – написал он.
Стороны приступают к размещению комплексов и подключению их к системе управления Польши, добавил министр.
В кабмине ФРГ подтвердили достижение договоренностей по размещению этих вооружений в Польше, передает «РИА Новости». Сначала в страну на месте непосредственно будущего размещения Patriot отправится группа немецких экспертов.
Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности патрулирования польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и о размещении в стране ЗРК Patriot. В Польше же выступили с идеей разместить немецкие Patriot на Украине, а не у себя в стране. В ФРГ на это ответили, что предпочли бы оставить свои ЗРК в системе противовоздушной обороны НАТО.
Переговорам Берлина и Варшавы предшествовал инцидент с падением ракеты в Польше, в результате которого погибли два человека. 16 ноября Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки по фотографиям с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 и НАТО заявил, что на территории Польши упала украинская ракета противовоздушной обороны (ПВО).
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