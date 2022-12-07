Берлин и Варшава договорились о размещении ЗРК Patriot в Польше

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности патрулирования польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и о размещении в стране ЗРК Patriot. В Польше же выступили с идеей разместить немецкие Patriot на Украине, а не у себя в стране. В ФРГ на это ответили, что предпочли бы оставить свои ЗРК в системе противовоздушной обороны НАТО.