ЕС согласовал вступление Хорватии в Шенген
Совет Евросоюза на уровне глав МВД одобрил вступление Хорватии в Шенгенскую зону с 1 января, сообщил премьер-министр республики Андрей Пленкович в своем Twitter.
«Хорватия получила единодушную поддержку Совета внутренних дел и юстиции. С 1 января 2023 г. мы становимся членами Шенгенской зоны», – написал он.
Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенгенскую зону еще 10 ноября 534 голосами «за» и 53 – «против». В пресс-службе ЕП тогда напомнили, что Хорватия выполнила все условия для вступления в шенгенское пространство еще в декабре 2021 г. В связи с этим депутаты Европарламента призвали Совет Евросоюза принять страну в Шенген.
На данный момент в шенгенское пространство входят 26 государств. В 2018 г. депутаты Европарламента призвали принять Хорватию в Шенген, как только она выполнит необходимые условия. В октябре 2022 г. они также заявили, что вступить в Шенгенскую зону должны Болгария и Румыния. Как отмечает сегодня Reuters, против присоединения этих двух стран выступает Австрия, опасающаяся несанкционированной миграции.
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