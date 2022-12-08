ЕС согласовал вступление Хорватии в Шенген

На данный момент в шенгенское пространство входят 26 государств. В 2018 г. депутаты Европарламента призвали принять Хорватию в Шенген, как только она выполнит необходимые условия. В октябре 2022 г. они также заявили, что вступить в Шенгенскую зону должны Болгария и Румыния. Как отмечает сегодня Reuters, против присоединения этих двух стран выступает Австрия, опасающаяся несанкционированной миграции.