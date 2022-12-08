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ЕС согласовал вступление Хорватии в Шенген

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Совет Евросоюза на уровне глав МВД одобрил вступление Хорватии в Шенгенскую зону с 1 января, сообщил премьер-министр республики Андрей Пленкович в своем Twitter.

«Хорватия получила единодушную поддержку Совета внутренних дел и юстиции. С 1 января 2023 г. мы становимся членами Шенгенской зоны», – написал он.

Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенгенскую зону еще 10 ноября 534 голосами «за» и 53 – «против». В пресс-службе ЕП тогда напомнили, что Хорватия выполнила все условия для вступления в шенгенское пространство еще в декабре 2021 г. В связи с этим депутаты Европарламента призвали Совет Евросоюза принять страну в Шенген.

На данный момент в шенгенское пространство входят 26 государств. В 2018 г. депутаты Европарламента призвали принять Хорватию в Шенген, как только она выполнит необходимые условия. В октябре 2022 г. они также заявили, что вступить в Шенгенскую зону должны Болгария и Румыния. Как отмечает сегодня Reuters, против присоединения этих двух стран выступает Австрия, опасающаяся несанкционированной миграции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных