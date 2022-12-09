Россия распространила письмо об обстрелах ВСУ Донбасса в ООН

6 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли минимум 6 мирных жителей. По его словам, обстрел города велся с самого утра. Врио главы ДНР Денис Пушилин также сообщил о 4 погибших и 19 пострадавших в результате обстрела города со стороны ВСУ. По его данным, всего было выпущено около 130 боеприпасов различного калибра.