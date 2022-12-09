Россия распространила письмо об обстрелах ВСУ Донбасса в ООН
Москва распространила в Совбезе и Генассамблее ООН письмо донецких правозащитников об обстрелах гражданского населения Донбасса со стороны Украины, заявил зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«8 декабря мы распространили в качестве официального документа Совета Безопасности и Генассамблеи ООН письмо донецкой общественной организации «Справедливая Защита», касающееся обстрелов гражданского населения Донбасса со стороны ВСУ. Особый акцент в нем сделан на массированных обстрелах текущей недели», – написал он в своем Telegram-канале.
Эта тема будет обсуждаться на сегодняшнем заседании Совбеза ООН, посвященном поставкам западного оружия на Украину, добавил он.
«У нас много и другой информации, которую нашим бывшим западным партнерам услышать будет неприятно, но придется!» – сказал дипломат.
6 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли минимум 6 мирных жителей. По его словам, обстрел города велся с самого утра. Врио главы ДНР Денис Пушилин также сообщил о 4 погибших и 19 пострадавших в результате обстрела города со стороны ВСУ. По его данным, всего было выпущено около 130 боеприпасов различного калибра.
6 декабря с Пушилиным провел разговор президент РФ Владимир Путин, темой которого стали обстрелы населенных пунктов Донбасса.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
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