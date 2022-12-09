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Россия распространила письмо об обстрелах ВСУ Донбасса в ООН

Ведомости

Москва распространила в Совбезе и Генассамблее ООН письмо донецких правозащитников об обстрелах гражданского населения Донбасса со стороны Украины, заявил зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«8 декабря мы распространили в качестве официального документа Совета Безопасности и Генассамблеи ООН письмо донецкой общественной организации «Справедливая Защита», касающееся обстрелов гражданского населения Донбасса со стороны ВСУ. Особый акцент в нем сделан на массированных обстрелах текущей недели», – написал он в своем Telegram-канале.

Эта тема будет обсуждаться на сегодняшнем заседании Совбеза ООН, посвященном поставкам западного оружия на Украину, добавил он.

«У нас много и другой информации, которую нашим бывшим западным партнерам услышать будет неприятно, но придется!» – сказал дипломат.

6 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли минимум 6 мирных жителей. По его словам, обстрел города велся с самого утра. Врио главы ДНР Денис Пушилин также сообщил о 4 погибших и 19 пострадавших в результате обстрела города со стороны ВСУ. По его данным, всего было выпущено около 130 боеприпасов различного калибра.

6 декабря с Пушилиным провел разговор президент РФ Владимир Путин, темой которого стали обстрелы населенных пунктов Донбасса.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных