Вице-президент Европарламента задержана по делу о взятках от Катара

Предполагаемая причастность Катара к делу о коррупции связана с усилиями этой страны улучшить имидж на фоне критики в области защиты рабочих и прав человека, отмечает France24. Knack также приводит твиты Кайли, которые она сделала после встречи с министром труда Катара: «Официальный представитель ЕС приветствовал приверженность Катара продолжению трудовых реформ после чемпионата мира по футболу 2022 года и пожелал успешного проведения турнира», — написала она 1 ноября.