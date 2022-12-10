Вице-президент Европарламента задержана по делу о взятках от Катара
Несколько сотрудников Европарламента были задержаны 9 декабря в рамках расследования дела о коррупции. В бельгийской прокуратуре считают, что одна из стран Персидского залива пыталась повлиять на экономические и политические решения Европарламента, речь, как предполагается, идет о Катаре, сообщили портал Knack и France24.
По делу о коррупции следователи провели обыск в доме вице-президента ЕП Евы Кайли, ее задержали для допроса, пишет Knack со ссылкой на источники. Кайли исключили из греческой партии ПАСОК, где она состояла, ее членство в ЕП приостановлено. Всего в ходе 16 рейдов в Брюсселе были обнаружены и изъяты 600 000 евро наличными, добавляет France24.
Прокуратура не уточнила, о взятках какой страны идет речь, однако, по данным источников, в деле фигурирует Катар и его попытки «подкупить итальянского социалиста», который был членом ЕП с 2004 по 2019 г. Среди четверых задержанных для допроса, как отмечается, также оказались экс-депутат Европарламента, итальянский социалист Пьер Антонио Панцери и генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини.
По данным бельгийского ведомства, страну Персидского залива подозревают в попытках повлиять «на экономические и политические решения Европейского парламента».
«Это было сделано «путем выплаты крупных сумм денег или предложения крупных подарков» влиятельным деятелям в Европейском парламенте», — говорится в заявлении прокуратуры.
Предполагаемая причастность Катара к делу о коррупции связана с усилиями этой страны улучшить имидж на фоне критики в области защиты рабочих и прав человека, отмечает France24. Knack также приводит твиты Кайли, которые она сделала после встречи с министром труда Катара: «Официальный представитель ЕС приветствовал приверженность Катара продолжению трудовых реформ после чемпионата мира по футболу 2022 года и пожелал успешного проведения турнира», — написала она 1 ноября.
В ноябре правозащитная организация Amnesty International призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) выплатить компенсации рабочим-мигрантам, занятым на строительстве объектов чемпионата мира-2022. Ранее в СМИ неоднократно сообщалось, что стадионы и другая инфраструктура ЧМ-2022 в Катаре строятся с нарушениями прав человека.