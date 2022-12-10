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Политика

Вице-президент Европарламента задержана по делу о взятках от Катара

Ведомости

Несколько сотрудников Европарламента были задержаны 9 декабря в рамках расследования дела о коррупции. В бельгийской прокуратуре считают, что одна из стран Персидского залива пыталась повлиять на экономические и политические решения Европарламента, речь, как предполагается, идет о Катаре, сообщили портал Knack и France24. 

По делу о коррупции следователи провели обыск в доме вице-президента ЕП Евы Кайли, ее задержали для допроса, пишет Knack со ссылкой на источники. Кайли исключили из греческой партии ПАСОК, где она состояла, ее членство в ЕП приостановлено. Всего в ходе 16 рейдов в Брюсселе были обнаружены и изъяты 600 000 евро наличными, добавляет France24.

Прокуратура не уточнила, о взятках какой страны идет речь, однако, по данным источников, в деле фигурирует Катар и его попытки «подкупить итальянского социалиста», который был членом ЕП с 2004 по 2019 г. Среди четверых задержанных для допроса, как отмечается, также оказались экс-депутат Европарламента, итальянский социалист Пьер Антонио Панцери и генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини. 

По данным бельгийского ведомства, страну Персидского залива подозревают в попытках повлиять «на экономические и политические решения Европейского парламента».  

«Это было сделано «путем выплаты крупных сумм денег или предложения крупных подарков» влиятельным деятелям в Европейском парламенте», — говорится в заявлении прокуратуры.

Предполагаемая причастность Катара к делу о коррупции связана с усилиями этой страны улучшить имидж на фоне критики в области защиты рабочих и прав человека, отмечает France24. Knack также приводит твиты Кайли, которые она сделала после встречи с министром труда Катара: «Официальный представитель ЕС приветствовал приверженность Катара продолжению трудовых реформ после чемпионата мира по футболу 2022 года и пожелал успешного проведения турнира», — написала она 1 ноября. 

В ноябре правозащитная организация Amnesty International призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) выплатить компенсации рабочим-мигрантам, занятым на строительстве объектов чемпионата мира-2022. Ранее в СМИ неоднократно сообщалось, что стадионы и другая инфраструктура ЧМ-2022 в Катаре строятся с нарушениями прав человека. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных