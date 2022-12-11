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Песков заявил, что Россия и страны Запада дошли до конфронтации

Ведомости

Отношения России и Запада не двигаются, стороны пришли к конфронтации, поэтому необходимо быть «собранными и мощными», заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

«Ну, мы не движемся. Мы уже приехали на станцию под названием "Конфронтация". И нам нужно быть собранными, мощными, и нужно иметь запрос прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, куда двигаются отношения России и Запада. 

В Кремле считают, что Россию «никто не любит и любить особо не собирается», а Москве это и не нужно. Песков уточнил, что речь идет о «коллективном Западе», а любит РФ, по его словам, «наверное, не меньшая часть мира».

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Ранее в интервью NBC News пресс-секретарь главы государства говорил, что Москва больше никогда не будет доверять властям западных стран. По мнению президента РФ Владимира Путина, страны Запада загнали себя в ловушку, потому что не смогли предвидеть ослабления своего влияния в мире. Об этом он заявил в ходе выступления в штаб-квартире Службы внешней разведки России.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что железный занавес между западными странами и Россией уже начал опускаться. По его словам, с 2014 г. отношений между Россией и ЕС не существует, потому что западные страны разрушили все механизмы, которые создавались десятилетиями.

Россия надеется, что у коллективного Запада еще осталась политическая воля, заявил в июле Песков. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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