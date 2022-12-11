Песков заявил, что Россия и страны Запада дошли до конфронтации
Отношения России и Запада не двигаются, стороны пришли к конфронтации, поэтому необходимо быть «собранными и мощными», заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
«Ну, мы не движемся. Мы уже приехали на станцию под названием "Конфронтация". И нам нужно быть собранными, мощными, и нужно иметь запрос прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, куда двигаются отношения России и Запада.
В Кремле считают, что Россию «никто не любит и любить особо не собирается», а Москве это и не нужно. Песков уточнил, что речь идет о «коллективном Западе», а любит РФ, по его словам, «наверное, не меньшая часть мира».
Ранее в интервью NBC News пресс-секретарь главы государства говорил, что Москва больше никогда не будет доверять властям западных стран. По мнению президента РФ Владимира Путина, страны Запада загнали себя в ловушку, потому что не смогли предвидеть ослабления своего влияния в мире. Об этом он заявил в ходе выступления в штаб-квартире Службы внешней разведки России.
Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что железный занавес между западными странами и Россией уже начал опускаться. По его словам, с 2014 г. отношений между Россией и ЕС не существует, потому что западные страны разрушили все механизмы, которые создавались десятилетиями.
Россия надеется, что у коллективного Запада еще осталась политическая воля, заявил в июле Песков.