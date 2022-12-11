Песков заявил, что Россия и страны Запада дошли до конфронтации

«Ну, мы не движемся. Мы уже приехали на станцию под названием "Конфронтация". И нам нужно быть собранными, мощными, и нужно иметь запрос прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, куда двигаются отношения России и Запада.