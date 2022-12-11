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Пушилин уволил главу Дебальцево

Ведомости

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин освободил от должности главу администрации Дебальцево Игоря Захаревича. Документ об этом опубликован на сайте Пушилина.

Указ, подписанный Пушилиным 11 декабря, вступает в силу сегодня. 

Пушилин в этот же день посетил Дебальцево. Как сказано на сайте главы ДНР, поездка была связана с большим количеством обращений и жалоб от жителей города на «критическую ситуацию с восстановлением жилья, работой общественного транспорта и коммунальной сферы». По итогам этого визита Захаревич был уволен.

Кроме того, 3 декабря в своем Telegram-канале врио главы ДНР раскритиковал работу властей Дебальцево. Публикация об этом появилась по итогам совещания с главами местных администраций, где рассматривались вопросы жизнеобеспечения городов и районов. В частности, Пушилин указал на слабые темпы выплат компенсаций за поврежденное и утраченное жилье и имущество, а Дебальцево упомянул в контексте антисанитарии.

«Из доклада МЧС следует, что в Светлодарске, который относится к Дебальцево, в пунктах обогрева есть нарушения, также там царит антисанитария. Игорю Захаревичу необходимо исправить ситуацию», — говорил Пушилин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных