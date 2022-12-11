Пушилин уволил главу Дебальцево

Пушилин в этот же день посетил Дебальцево. Как сказано на сайте главы ДНР, поездка была связана с большим количеством обращений и жалоб от жителей города на «критическую ситуацию с восстановлением жилья, работой общественного транспорта и коммунальной сферы». По итогам этого визита Захаревич был уволен.