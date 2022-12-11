Пушилин уволил главу Дебальцево
Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин освободил от должности главу администрации Дебальцево Игоря Захаревича. Документ об этом опубликован на сайте Пушилина.
Указ, подписанный Пушилиным 11 декабря, вступает в силу сегодня.
Пушилин в этот же день посетил Дебальцево. Как сказано на сайте главы ДНР, поездка была связана с большим количеством обращений и жалоб от жителей города на «критическую ситуацию с восстановлением жилья, работой общественного транспорта и коммунальной сферы». По итогам этого визита Захаревич был уволен.
Кроме того, 3 декабря в своем Telegram-канале врио главы ДНР раскритиковал работу властей Дебальцево. Публикация об этом появилась по итогам совещания с главами местных администраций, где рассматривались вопросы жизнеобеспечения городов и районов. В частности, Пушилин указал на слабые темпы выплат компенсаций за поврежденное и утраченное жилье и имущество, а Дебальцево упомянул в контексте антисанитарии.
«Из доклада МЧС следует, что в Светлодарске, который относится к Дебальцево, в пунктах обогрева есть нарушения, также там царит антисанитария. Игорю Захаревичу необходимо исправить ситуацию», — говорил Пушилин.