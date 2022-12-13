Минобороны Тайваня сообщило о приближении к острову 29 самолетов армии Китая

В ведомстве отметили, что 21 самолет вошел в опознавательную зону ПВО к юго-западу от острова. По данным тайваньских военных, в маневрах в том числе участвовали 18 стратегических бомбардировщиков H-6, а также один истребитель J-11 и два противолодочных самолета Y-8.