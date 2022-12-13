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Минобороны Тайваня сообщило о приближении к острову 29 самолетов армии Китая

Ведомости

Оборонное ведомство Тайваня за последние сутки зафиксировало приближение к острову 29 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. 

«Сегодня, по состоянию на 06:00 (01:00 мск), вокруг Тайваня было обнаружено 29 самолетов и три корабля НОАК», — сказано в сводке. 

В ведомстве отметили, что 21 самолет вошел в опознавательную зону ПВО к юго-западу от острова. По данным тайваньских военных, в маневрах в том числе участвовали 18 стратегических бомбардировщиков H-6, а также один истребитель J-11 и два противолодочных самолета Y-8.

В оборонном ведомстве Тайваня сообщили, что использовали для наблюдения и реагирования боевые самолеты, корабли и ракетные комплексы наземного базирования.

Из сводок тайваньского ведомства следует, что самолеты и корабли китайской армии фиксируются в районе острова ежедневно. Накануне, 12 декабря, тайваньские военные сообщали о восьми самолетах и четырех кораблях, которые продолжали находиться вблизи Тайваня.

Ситуация на Тайване обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа 2022 г. МИД Китая выразил протест, также КНР объявила о проведении военных учений в акватории Тайваня. Позже остров посетили делегация конгрессменов США и сенатор от республиканской партии Марши Блэкбер. В КНР заявили, что такие шаги нарушают принцип «одного Китая».

В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В Китае не раз отмечали, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных