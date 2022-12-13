Медведев обвинил Зеленского в намерении создать живой щит из миссии ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский хочет создать живой щит из представителей миссии Евросоюза, направляя их на украинские объекты критической инфраструктуры, написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Упоротый кровавый клоун просит ЕС направить миссии на украинские объекты критической инфраструктуры. Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. Этих дурачков не жалко, а пушечного мяса ВСУ ему, видимо, мало. Нужна свежая кровь», — написал Медведев.
Он также настоятельно рекомендовал представителям Евросоюза на этот раз «не соглашаться на отведенную им роль».
Зеленский ранее пригласил миссию ООН посетить объекты критической энергетической инфраструктуры республики. Миссия должна оценить объем разрушений и необходимых потребностей для восстановления, а также постарается предотвратить дальнейшее уничтожение критических объектов.
В последний раз Минобороны сообщило о массированном ударе по системе военного управления, объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины 5 декабря. Тогда в результате удара был прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники, и затруднена переброска резервов в районы боевых действий.
10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности тогда заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.