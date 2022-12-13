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Путин назначил Гурова председателем правления движения детей и молодежи

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил Григория Гурова председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В 2017-2020 гг. Гуров работал в Федеральном агентстве по делам молодежи, в 2020 г. был назначен заместителем руководителя агентства. В августе 2021 г. стал заместителем министра науки и образования.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что Путин не планирует лично принимать участие в I съезде российского движения детей и молодежи, который состоится 17-21 декабря, но направит участникам съезда видеообращение.

14 июля президент подписал закон о создании российского движения детей и молодежи — аналога пионерии. В конце июля стало известно, что президент возглавил наблюдательный совет этого движения. 1 сентября под его председательством состоялось первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных