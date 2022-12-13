Путин назначил Гурова председателем правления движения детей и молодежи
Президент России Владимир Путин назначил Григория Гурова председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В 2017-2020 гг. Гуров работал в Федеральном агентстве по делам молодежи, в 2020 г. был назначен заместителем руководителя агентства. В августе 2021 г. стал заместителем министра науки и образования.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что Путин не планирует лично принимать участие в I съезде российского движения детей и молодежи, который состоится 17-21 декабря, но направит участникам съезда видеообращение.
14 июля президент подписал закон о создании российского движения детей и молодежи — аналога пионерии. В конце июля стало известно, что президент возглавил наблюдательный совет этого движения. 1 сентября под его председательством состоялось первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи.