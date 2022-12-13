Захарова раскритиковала западные СМИ за молчание о крупнейшем разливе нефти в США

По словам дипломата, американские СМИ об этом сообщают «крайне дозированно», потому что это «невыгодно». Она отметила, что ни канадские, ни американские медиа не освещают эту тему, как и крупные экологические НПО и их филиалы в США и Канаде, в том числе Greenpeace USA и Greenpeace Canada.