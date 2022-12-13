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Политика

Захарова раскритиковала западные СМИ за молчание о крупнейшем разливе нефти в США

Ведомости

Западные СМИ и неправительственные организации молчат о крупном разливе сырой нефти в США, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Вы что-нибудь слышали об американо-канадском нефтепроводе Keystone Pipeline? Нет? А о том, что на границе американских штатов Канзас и Небраска на днях произошла одна из крупнейших экологических катастроф десятилетия? Тоже, наверное, первый раз читаете», — написала Захарова.

По словам дипломата, американские СМИ об этом сообщают «крайне дозированно», потому что это «невыгодно». Она отметила, что ни канадские, ни американские медиа не освещают эту тему, как и крупные экологические НПО и их филиалы в США и Канаде, в том числе Greenpeace USA и Greenpeace Canada.

Ранее сообщалось о том, что более 14 000 баррелей нефти попали в ручей в штате Канзас в результате утечки на нефтепроводе Keystone канадской энергетической компании TC Energy . Причина крупнейшего в США, по информации агентства Reuters, за десятилетие разлива нефти пока остается неизвестной.

В 2010 г. произошел взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в 80 км от побережья штата Луизиана в Мексиканском заливе. Последовавший после аварии разлив нефти превратился в одну из крупнейших техногенных катастроф по негативному влиянию на экологическую обстановку. Через повреждения труб скважины за 152 дня вылилось около 5 млн баррелей нефти.

В 2013 г. случилась еще одна авария в Северной Дакоте на нефтепроводе Tesoro. Тогда утечка составила 20 000 баррелей нефти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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