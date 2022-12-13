Захарова раскритиковала западные СМИ за молчание о крупнейшем разливе нефти в США
Западные СМИ и неправительственные организации молчат о крупном разливе сырой нефти в США, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИДа Мария Захарова.
«Вы что-нибудь слышали об американо-канадском нефтепроводе Keystone Pipeline? Нет? А о том, что на границе американских штатов Канзас и Небраска на днях произошла одна из крупнейших экологических катастроф десятилетия? Тоже, наверное, первый раз читаете», — написала Захарова.
По словам дипломата, американские СМИ об этом сообщают «крайне дозированно», потому что это «невыгодно». Она отметила, что ни канадские, ни американские медиа не освещают эту тему, как и крупные экологические НПО и их филиалы в США и Канаде, в том числе Greenpeace USA и Greenpeace Canada.
Ранее сообщалось о том, что более 14 000 баррелей нефти попали в ручей в штате Канзас в результате утечки на нефтепроводе Keystone канадской энергетической компании TC Energy . Причина крупнейшего в США, по информации агентства Reuters, за десятилетие разлива нефти пока остается неизвестной.
В 2010 г. произошел взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в 80 км от побережья штата Луизиана в Мексиканском заливе. Последовавший после аварии разлив нефти превратился в одну из крупнейших техногенных катастроф по негативному влиянию на экологическую обстановку. Через повреждения труб скважины за 152 дня вылилось около 5 млн баррелей нефти.
В 2013 г. случилась еще одна авария в Северной Дакоте на нефтепроводе Tesoro. Тогда утечка составила 20 000 баррелей нефти.