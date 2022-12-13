Le Soir: в Европарламенте изъяли более 1,5 млн евро по делу о коррупции
В ходе расследования дела о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу в Катаре полиция конфисковала в Европарламенте (ЕП) более 1,5 млн евро наличными. Об этом пишет газета Le Soir со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Издание также опубликовало фотографию, сделанную полицией в результате обысков, на которой можно увидеть пачки денег. Отмечается, что в ходе обысков в доме экс-депутата ЕП Пьера Антонио Панзери было изъято 600 000 евро. Если сложить эту сумму с деньгами, найденными по месту жительства отстраненной от должности вице-президента ЕП Евы Кайли и ее партнера Франческо Джорджи, то получится более 1,5 млн евро.
Кайли арестовали 10 декабря по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022 в Катаре. Кроме того, в Бельгии был задержан ее отец, в портфеле которого нашли крупную сумму наличными. В ходе обысков в доме Кайли также были обнаружены ценные вещи, которые, предположительно, она получила от катарских властей.
Адвокат бывшего вице-президента ЕП заявила, что Кайли не получала взяток от Катара. По словам стороны защиты, депутат настаивает на своей невиновности. Ранее сегодня члены ЕП проголосовали за отставку Кайли.
11 декабря AFP со ссылкой на источник в суде сообщило, что власти Бельгии арестовали четырех подозреваемых в деле о коррупции. Их имена не раскрываются. Арестованные подозреваются в получении взяток и подарков, переданных им для оказания влияния на решения ЕП.
Комментируя арест депутатов ЕП, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил озабоченность. «Я — не судья, юридический процесс продолжается. Сообщения об этом вызывают глубокую озабоченность, особенно у меня как у бывшего председателя Европарламента», — заявил он. Боррель подчеркнул, что сотрудники внешнеполитической службы ЕС к этому делу отношения не имеют.