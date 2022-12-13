Le Soir: в Европарламенте изъяли более 1,5 млн евро по делу о коррупции

Издание также опубликовало фотографию, сделанную полицией в результате обысков, на которой можно увидеть пачки денег. Отмечается, что в ходе обысков в доме экс-депутата ЕП Пьера Антонио Панзери было изъято 600 000 евро. Если сложить эту сумму с деньгами, найденными по месту жительства отстраненной от должности вице-президента ЕП Евы Кайли и ее партнера Франческо Джорджи, то получится более 1,5 млн евро.