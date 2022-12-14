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Торгпред России заявил, что власти Финляндии недооценили влияние санкций

Ведомости

Власти Финляндии недооценили влияние санкций на национальную экономику, в 2023 г. товарооборот Финляндии с Россией может сократиться до 4,5 млрд евро. Такое заявление сделал в интервью «РИА Новости» торговый представитель РФ в Финляндии Антон Логинов.

Он напомнил о санкциях ЕС, которые касаются поставок химической продукции и нефтепродуктов. По его словам, введенные ограничения обернутся уменьшением товарооборота в 2023 г. до 4,5 млрд евро. Логинов добавил, что Россия по-прежнему поставляет в страну никель, удобрения, комбикорм и фармацевтическую продукцию. 

«Складывается впечатление, что наши соседи пока уделяют недостаточно внимания оценке последствий своих решений для национальной экономики. Полагаю, 2023 год в этом плане станет показательным», — сказал торгпред.

По его словам, спрос на возобновление торговли с РФ «сохраняется для многих отраслей и регионов Финляндии». В то же время, отметил Логинов, ранее финские власти неоднократно заявляли о намерениях ввести еще более жесткие санкции против РФ и полностью прекратить двустороннее торгово-экономическое сотрудничество.

Согласно данным Росстата, в 2021 г. внешнеторговый оборот России и Финляндии составил $13,2 млрд (12,41 млрд евро по текущему курсу).

На фоне начала спецоперации на Украине ЕС, США, Канада, Великобритания и ряд других страны ввели против России масштабные санкции, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.

В частности, в июне ЕС запретил экспорт в Россию химической продукции. Финская таможня отмечала, что принятые ограничения скажутся на порядка 70 финских компаний. В ведомстве добавили, что в годовом исчислении доходы от экспорта сократятся на 20 млн евро и более.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных