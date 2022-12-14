Торгпред России заявил, что власти Финляндии недооценили влияние санкций
Власти Финляндии недооценили влияние санкций на национальную экономику, в 2023 г. товарооборот Финляндии с Россией может сократиться до 4,5 млрд евро. Такое заявление сделал в интервью «РИА Новости» торговый представитель РФ в Финляндии Антон Логинов.
Он напомнил о санкциях ЕС, которые касаются поставок химической продукции и нефтепродуктов. По его словам, введенные ограничения обернутся уменьшением товарооборота в 2023 г. до 4,5 млрд евро. Логинов добавил, что Россия по-прежнему поставляет в страну никель, удобрения, комбикорм и фармацевтическую продукцию.
«Складывается впечатление, что наши соседи пока уделяют недостаточно внимания оценке последствий своих решений для национальной экономики. Полагаю, 2023 год в этом плане станет показательным», — сказал торгпред.
По его словам, спрос на возобновление торговли с РФ «сохраняется для многих отраслей и регионов Финляндии». В то же время, отметил Логинов, ранее финские власти неоднократно заявляли о намерениях ввести еще более жесткие санкции против РФ и полностью прекратить двустороннее торгово-экономическое сотрудничество.
Согласно данным Росстата, в 2021 г. внешнеторговый оборот России и Финляндии составил $13,2 млрд (12,41 млрд евро по текущему курсу).
На фоне начала спецоперации на Украине ЕС, США, Канада, Великобритания и ряд других страны ввели против России масштабные санкции, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.
В частности, в июне ЕС запретил экспорт в Россию химической продукции. Финская таможня отмечала, что принятые ограничения скажутся на порядка 70 финских компаний. В ведомстве добавили, что в годовом исчислении доходы от экспорта сократятся на 20 млн евро и более.