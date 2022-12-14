Торгпред России заявил, что власти Финляндии недооценили влияние санкций

По его словам, спрос на возобновление торговли с РФ «сохраняется для многих отраслей и регионов Финляндии». В то же время, отметил Логинов, ранее финские власти неоднократно заявляли о намерениях ввести еще более жесткие санкции против РФ и полностью прекратить двустороннее торгово-экономическое сотрудничество.