Боррель: инициатива о трибунале по Украине не нашла единой поддержки в ЕС
Инициатива Еврокомиссии о создании специального международного суда по Украине не нашла единой поддержки министров иностранных дел Евросоюза, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишут «РИА Новости».
«Есть полемика о том, нужно ли нам что-то еще помимо МУС [Международный уголовный суд], чтобы бороться с безнаказанностью на Украине. Я вместе с Еврокомиссией представил предложение министрам (иностранных дел на встрече 12 декабря – ред. "РИА Новости"), и мы обсуждали его, правда без конкретного результата… Возможно создать что-то еще, это интересная дискуссия, которая не имела конкретного ответа», – сообщил Боррель.
В то же время глава дипломатии ЕС отметил, что «совершенно точно для борьбы с безнаказанностью мы должны делать больше». При этом Боррель не рассказал о предстоящих шагах по данному вопросу.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что идея Еврокомиссии о создании трибунала по Украине под эгидой ООН является попыткой придать легитимность беззаконию в отношении России. Он также напомнил о том, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее сказала о конфискованных российских активах. «Они будут пытаться обосновать это принятой Генассамблеей резолюцией, то есть придать беззаконию некую форму легитимности», — сказал Небензя.
Фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.
Она также предложила создать международный антироссийский суд и заручиться поддержкой ООН над реализации этой идеи. Глава ЕК уточнила, что страны Запада заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов.
Позже замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Брюссель пытается «не мытьем, так катаньем» своровать российские активы путем легитимизации незаконных санкций против России.