Боррель: инициатива о трибунале по Украине не нашла единой поддержки в ЕС

«Есть полемика о том, нужно ли нам что-то еще помимо МУС [Международный уголовный суд], чтобы бороться с безнаказанностью на Украине. Я вместе с Еврокомиссией представил предложение министрам (иностранных дел на встрече 12 декабря – ред. "РИА Новости"), и мы обсуждали его, правда без конкретного результата… Возможно создать что-то еще, это интересная дискуссия, которая не имела конкретного ответа», – сообщил Боррель.