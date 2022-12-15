В Кыргызстане министру не дали выступить в парламенте на русском языке
Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев не разрешил выступить с докладом на русском языке министру природных ресурсов и экологии Динаре Кутмановой, передает «Sputnik Кыргызстан».
«Извините, вы у кого спросили разрешения докладывать на русском языке? Почему не на кыргызском?» – перебил министра Шакиев, когда та начала рассказывать о проблеме смога в Бишкеке.
Шакиев попросил ее выступать на кыргызском языке, сказав, что правила должны быть едины для всех.
Согласно Конституции Киргизии, государственным языком республики является кыргызский язык, русский язык наделен статусом официального. В 2020 г. в Киргизии высказывались предложения о лишении русского языка этого статуса, однако президент республики Садыр Жапаров выступил против этого. Киргизия осталась единственной страной в Средней Азии, где русский язык имеет официальный статус.
В ноябре Шакиев призвал переименовать все названия районов Бишкека с русского на киргизский язык. Ранее аналогичное предложение озвучили еще несколько депутатов киргизского парламента. В настоящее время в состав Бишкека входят Ленинский, Первомайский, Октябрьский и Свердловский районы.