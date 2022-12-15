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В Кыргызстане министру не дали выступить в парламенте на русском языке

Ведомости

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев не разрешил выступить с докладом на русском языке министру природных ресурсов и экологии Динаре Кутмановой, передает «Sputnik Кыргызстан».

«Извините, вы у кого спросили разрешения докладывать на русском языке? Почему не на кыргызском?» – перебил министра Шакиев, когда та начала рассказывать о проблеме смога в Бишкеке.

Шакиев попросил ее выступать на кыргызском языке, сказав, что правила должны быть едины для всех.

Согласно Конституции Киргизии, государственным языком республики является кыргызский язык, русский язык наделен статусом официального. В 2020 г. в Киргизии высказывались предложения о лишении русского языка этого статуса, однако президент республики Садыр Жапаров выступил против этого. Киргизия осталась единственной страной в Средней Азии, где русский язык имеет официальный статус.

В ноябре Шакиев призвал переименовать все названия районов Бишкека с русского на киргизский язык. Ранее аналогичное предложение озвучили еще несколько депутатов киргизского парламента. В настоящее время в состав Бишкека входят Ленинский, Первомайский, Октябрьский и Свердловский районы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных