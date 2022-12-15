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Путин: Россия продолжает помогать беднейшим странам поставками продовольствия

Ведомости

Россия продолжает помогать беднейшим странам, поставляя им продовольствие, тогда как Запад — тянет одеяло на себя, заявил президент Владимир Путин.

«В отличие от западных стран, которые беззастенчиво тянут одело на себя, Россия, напротив, помогает именно беднейшим государствам Азии, Африки и другие регионов, поставляет продовольствие и прочие товары. В ближайшие месяцы готовы бесплатно передать нуждающимся странами порядка 260 000 т удобрений», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Путин ранее пообещал помогать странам бороться с дефицитом продовольствия. Он также отметил, что после того, как на Россию были наложены санкции, некоторые государства и глобальные корпорации использовали свои монопольные преимущества, компетенции в сфере селекции, производства генетических материалов для сдерживания конкурентов и «агрессивного завоевания рынков сбыта».

Россия и Турция ранее также подтвердили пакетный характер договоренностей в рамках зерновой сделки в ходе прошедших 8-9 декабря в Стамбуле консультаций Вершинина и Онала.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Но вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных