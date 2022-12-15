Путин: Россия продолжает помогать беднейшим странам поставками продовольствия
Россия продолжает помогать беднейшим странам, поставляя им продовольствие, тогда как Запад — тянет одеяло на себя, заявил президент Владимир Путин.
«В отличие от западных стран, которые беззастенчиво тянут одело на себя, Россия, напротив, помогает именно беднейшим государствам Азии, Африки и другие регионов, поставляет продовольствие и прочие товары. В ближайшие месяцы готовы бесплатно передать нуждающимся странами порядка 260 000 т удобрений», — цитирует президента пресс-служба Кремля.
Путин ранее пообещал помогать странам бороться с дефицитом продовольствия. Он также отметил, что после того, как на Россию были наложены санкции, некоторые государства и глобальные корпорации использовали свои монопольные преимущества, компетенции в сфере селекции, производства генетических материалов для сдерживания конкурентов и «агрессивного завоевания рынков сбыта».
Россия и Турция ранее также подтвердили пакетный характер договоренностей в рамках зерновой сделки в ходе прошедших 8-9 декабря в Стамбуле консультаций Вершинина и Онала.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Но вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту.