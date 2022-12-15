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Байден предложил Африканскому союзу присоединиться к G20

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Президент США Джо Байден предложил Африканскому союзу (АС) присоединиться к странам «большой двадцатки» (G20). Такое заявление он сделал на сессии саммита США - Африка.

«Я приглашаю Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена», — сказал Байден. 

Американский лидер также отметил, что в течение следующих трех лет США намерены выделить $55 млрд, которые пойдут на развитие ряда секторов в Африке. 

Ранее, 12 декабря, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также сообщил, что Байден выступает за предоставление одной из африканских стран постоянного членства в Совбезе ООН при его реформировании. Тогда же в Белом доме анонсировали заявление американского лидера о поддержке Вашингтона вступления АС в G20. 

Саммит США - Африка проходил в Вашингтоне с 13 по 15 декабря. В Белом доме уточнили, что участие в нем примут главы государств и правительств 49 стран Африки, а также представитель Африканского союза.

В настоящее время постоянными членами G20 являются два десятка стран, в том числе Россия, США, Великобритания, Турция, Канада, Китай, ЮАР, Мексика и Аргентина. 15-16 ноября на Бали прошел саммит G20. Российскую делегацию на мероприятии представлял глава МИД РФ Сергей Лавров. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных