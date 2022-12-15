Байден предложил Африканскому союзу присоединиться к G20
Президент США Джо Байден предложил Африканскому союзу (АС) присоединиться к странам «большой двадцатки» (G20). Такое заявление он сделал на сессии саммита США - Африка.
«Я приглашаю Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена», — сказал Байден.
Американский лидер также отметил, что в течение следующих трех лет США намерены выделить $55 млрд, которые пойдут на развитие ряда секторов в Африке.
Ранее, 12 декабря, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также сообщил, что Байден выступает за предоставление одной из африканских стран постоянного членства в Совбезе ООН при его реформировании. Тогда же в Белом доме анонсировали заявление американского лидера о поддержке Вашингтона вступления АС в G20.
Саммит США - Африка проходил в Вашингтоне с 13 по 15 декабря. В Белом доме уточнили, что участие в нем примут главы государств и правительств 49 стран Африки, а также представитель Африканского союза.
В настоящее время постоянными членами G20 являются два десятка стран, в том числе Россия, США, Великобритания, Турция, Канада, Китай, ЮАР, Мексика и Аргентина. 15-16 ноября на Бали прошел саммит G20. Российскую делегацию на мероприятии представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.