Байден предложил Африканскому союзу присоединиться к G20

Ранее, 12 декабря, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также сообщил, что Байден выступает за предоставление одной из африканских стран постоянного членства в Совбезе ООН при его реформировании. Тогда же в Белом доме анонсировали заявление американского лидера о поддержке Вашингтона вступления АС в G20.