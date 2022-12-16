Путин обсудил с Совбезом вопросы безопасности
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Сегодня рассмотрим текущие вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях для страны, а также поговорим о нашем взаимодействии с соседями по отдельным и тоже весьма значимым для нас направлениям», — обозначил Путин тему совещания.
Уточняется, что с докладом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В предыдущий раз оперативное совещание главы государства с Совбезом состоялось 6 декабря. В ходе встречи Путин также поднял вопросы обеспечения внутренней безопасности государства.
До этого встреча Путина с постоянными членами Совбеза РФ прошла 2 декабря. В ходе совещания обсуждались вопросы подготовки кадров для обеспечения информационной безопасности страны. Кроме того, на совещании затронули тему социально-экономического развития России и международные вопросы.