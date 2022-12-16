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Путин обсудил с Совбезом вопросы безопасности

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сегодня рассмотрим текущие вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях для страны, а также поговорим о нашем взаимодействии с соседями по отдельным и тоже весьма значимым для нас направлениям», — обозначил Путин тему совещания.

Уточняется, что с докладом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В предыдущий раз оперативное совещание главы государства с Совбезом состоялось 6 декабря. В ходе встречи Путин также поднял вопросы обеспечения внутренней безопасности государства.

До этого встреча Путина с постоянными членами Совбеза РФ прошла 2 декабря. В ходе совещания обсуждались вопросы подготовки кадров для обеспечения информационной безопасности страны. Кроме того, на совещании затронули тему социально-экономического развития России и международные вопросы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных