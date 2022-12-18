Над Белгородом сработала система ПВО

6 декабря в регионе система ПВО сработала над селом Казначеевка, 7 декабря – над селом Кулешовка Красногвардейского района. Также с начала декабря под обстрелы вооруженных сил Украины в Белгородской области попадали поселок в Яковлевском районе, село Старый Хутор Валуйского городского округа, село Безымено Грайворонского городского округа и село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Обо всех инцидентах Гладков сообщал в своем Telegram-канале.