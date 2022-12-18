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Над Белгородом сработала система ПВО

Ведомости

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), пострадало четыре человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу. Нахожусь на месте происшествия. Более подробная информация будет позже», – написал глава Белгородской области.

Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в Белгороде, в центре города около 13:00 мск раздалось несколько громких взрывов – по предварительным данным, около девяти.

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 декабря он был продлен до 21 декабря. В Белгороде и Белгородской области продлили до 24 марта дистанционное обучение.

6 декабря в регионе система ПВО сработала над селом Казначеевка, 7 декабря – над селом Кулешовка Красногвардейского района. Также с начала декабря под обстрелы вооруженных сил Украины в Белгородской области попадали поселок в Яковлевском районе, село Старый Хутор Валуйского городского округа, село Безымено Грайворонского городского округа и село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Обо всех инцидентах Гладков сообщал в своем Telegram-канале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных