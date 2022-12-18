Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), пострадало четыре человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу. Нахожусь на месте происшествия. Более подробная информация будет позже», – написал глава Белгородской области.
Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в Белгороде, в центре города около 13:00 мск раздалось несколько громких взрывов – по предварительным данным, около девяти.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 декабря он был продлен до 21 декабря. В Белгороде и Белгородской области продлили до 24 марта дистанционное обучение.
6 декабря в регионе система ПВО сработала над селом Казначеевка, 7 декабря – над селом Кулешовка Красногвардейского района. Также с начала декабря под обстрелы вооруженных сил Украины в Белгородской области попадали поселок в Яковлевском районе, село Старый Хутор Валуйского городского округа, село Безымено Грайворонского городского округа и село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Обо всех инцидентах Гладков сообщал в своем Telegram-канале.