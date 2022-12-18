Губернатор Белгородской области сообщил об одном погибшем после срабатывания ПВО

В Белгороде четыре человека получили ранения средней степени тяжести, Гладков сообщил, что с двумя из них он переговорил на месте. «Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали. В момент прилета снаряда они находились в эпицентре. Бог уберег», – написал он. Губернатор Белгородской области также сообщил, что в микрорайоне Луч в четырех многоквартирных домах повреждены окна, также различные повреждения предварительно зафиксированы в 14 частных жилых домах, девяти автомобилях.