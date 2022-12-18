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Губернатор Белгородской области сообщил об одном погибшем после срабатывания ПВО

Ведомости

Один человек погиб в Белгородском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Ранее он писал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«По Белгородскому району. К сожалению, есть один погибший и один пострадавший. Повреждения есть на птицефабрике. Выехал на место», – сообщил он.

В Белгороде четыре человека получили ранения средней степени тяжести, Гладков сообщил, что с двумя из них он переговорил на месте. «Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали. В момент прилета снаряда они находились в эпицентре. Бог уберег», – написал он. Губернатор Белгородской области также сообщил, что в микрорайоне Луч в четырех многоквартирных домах повреждены окна, также различные повреждения предварительно зафиксированы в 14 частных жилых домах, девяти автомобилях.

О том, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, Гладков сообщил в своем Telegram-канале в 13:36 мск. Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в Белгороде, в центре города около 13:00 мск раздалось несколько громких взрывов – по предварительным данным, около девяти.

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 декабря он был продлен до 21 декабря. В Белгороде и Белгородской области продлили до 24 марта дистанционное обучение.

6 декабря в регионе система ПВО сработала над селом Казначеевка, 7 декабря – над селом Кулешовка Красногвардейского района. Также с начала декабря под обстрелы вооруженных сил Украины в Белгородской области попадали поселок в Яковлевском районе, село Старый Хутор Валуйского городского округа, село Безымено Грайворонского городского округа и село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Обо всех инцидентах Гладков сообщал в своем Telegram-канале.⠀

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных