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В Киеве сообщили о взрывах в городе и области

Ведомости

В Киеве и Киевской области произошли взрывы, сработала система ПВО, сообщили местные власти.

По информации главы Киевской областной администрации Алексея Кулебы, российская сторона предприняла атаку беспилотниками по объектам инфраструктуры, двое человек при этом пострадали.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале подтвердил взрывы в Шевченковском и Соломенском районах города.

Как отмечает ТАСС, в Киеве воздушная тревога длилась более трех часов, причем вскоре после ее отмены поступило новое оповещение о тревоге. Сейчас несколько районов города обесточены.

Ранее Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара 16 декабря по системам военного управления, ОПК и объектам энергетики Украины. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате удара была сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий. Кроме того, были остановлены оборонные предприятия Украины, где производили и ремонтировали вооружения. Разрушения на гражданских объектах в ведомстве объяснили «непрофессиональными действиями» украинских расчетов ПВО.

10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных