Минобороны объяснило ущерб гражданской инфраструктуре Украины работой ПВО
По системам военного управления, ОПК и объектам энергетики Украины в пятницу был нанесен массированный удар высокоточным оружием, его цели достигнуты, сообщила пресс-служба Минобороны России. Разрушения на гражданских объектах в ведомстве объяснили «непрофессиональными действиями» украинских расчетов ПВО.
«По системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщило в ежедневной сводке Минобороны.
В оборонном ведомстве уточнили, что в результате удара была сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий. Кроме того, были остановлены оборонные предприятия Украины, где производили и ремонтировали вооружения.
«В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям. При этом вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское Днепропетровской области, а также Новотаврическая и Николай-Поле Запорожской области», — говорится в сообщении. Ущерб гражданской инфраструктуре на земле, как отмечается, был причинен «в результате непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО».
16 декабря воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, в том числе в Полтавской, Николаевской, Одесской и Черниговской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Херсона и Запорожья. В Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах Киева произошли взрывы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Украины Виталий Кличко. О разрушении трех объектов инфраструктуры заявил глава администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов. В своем Telegram-канале он уточнил, что около 7 утра (8.00 мск) ракетный удар был нанесен по центральной городской больнице в Купянске, в результате разрушения получило инфекционное отделение, пострадавших нет.
Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил жителей города о возможных проблемах с электричеством. Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил о работе системы ПВО. Мэр Полтавы Александр Мамай в Telegram сообщил, что город остался без электроэнергии. В результате обстрела Кривого Рога погибли четыре человека, среди них полуторагодовалый ребенок, рассказал глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко. Ранены 13 человек, среди которых четверо детей, писал в Telegram-канале Резниченко.
10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.