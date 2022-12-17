Минобороны объяснило ущерб гражданской инфраструктуре Украины работой ПВО

16 декабря воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, в том числе в Полтавской, Николаевской, Одесской и Черниговской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Херсона и Запорожья. В Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах Киева произошли взрывы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Украины Виталий Кличко. О разрушении трех объектов инфраструктуры заявил глава администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов. В своем Telegram-канале он уточнил, что около 7 утра (8.00 мск) ракетный удар был нанесен по центральной городской больнице в Купянске, в результате разрушения получило инфекционное отделение, пострадавших нет.