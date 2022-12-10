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В Одессе от электроэнергии отключены все потребители

Ведомости

В результате ночных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Одесской области без света остались все потребители в Одессе, электроэнергию получают только объекты критической инфраструктуры, сообщает областное отделение ДТЭК.

По данным отделения энергетической компании, в результате ночных ударов были уничтожены сразу несколько объектов энергетики Одесской области, их восстановление начнется после разрешения военных. Аварийные отключения света также происходят в населенных пунктах региона.

«Ситуация с электроснабжением в области и городе Одесса сложная. Из-за масштаба разрушений энергоинфраструктуры в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры», — сообщила компания в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что в ночь на субботу область атаковали дроны-камикадзе, два дрона удалось сбить над морем.

10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности 10 октября заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.

8 декабря Путин подтвердил, что эти удары носят ответный характер на действия Киева. «Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» – приводит его слова ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных