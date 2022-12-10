В Одессе от электроэнергии отключены все потребители

8 декабря Путин подтвердил, что эти удары носят ответный характер на действия Киева. «Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» – приводит его слова ТАСС.