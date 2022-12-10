В Одессе от электроэнергии отключены все потребители
В результате ночных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Одесской области без света остались все потребители в Одессе, электроэнергию получают только объекты критической инфраструктуры, сообщает областное отделение ДТЭК.
По данным отделения энергетической компании, в результате ночных ударов были уничтожены сразу несколько объектов энергетики Одесской области, их восстановление начнется после разрешения военных. Аварийные отключения света также происходят в населенных пунктах региона.
«Ситуация с электроснабжением в области и городе Одесса сложная. Из-за масштаба разрушений энергоинфраструктуры в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры», — сообщила компания в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что в ночь на субботу область атаковали дроны-камикадзе, два дрона удалось сбить над морем.
10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности 10 октября заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.
8 декабря Путин подтвердил, что эти удары носят ответный характер на действия Киева. «Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» – приводит его слова ТАСС.