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МИД назвал враждебными план поставок Афинами Украине ЗРК С-300

Ведомости

Планы Греции по передаче Украине ЗРК С-300 российского/советского образца — это нарушение российско-греческих межправсоглашений о военно-техническом сотрудничестве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Речь идет о грубейшем нарушении положений российско-греческих межправсоглашений о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 г. и о поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013 г., которые недвусмысленно запрещают Греции реэкспорт поставленной нами военной техники третьей стороне без согласия России.», — цитирует дипломата пресс-служба МИДа.

Помимо этого Захарова отметила «полное безразличие» греческой стороны к международным ограничениям в сфере торговли оружием, не допускающим его экспорт в те регионы, где это может привести к нарушению международного гуманитарного права, способствовать обострению конфликтов.

Как ранее сообщил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос, правительство страны готово отправить ЗРК С-300 с Крита на Украину, если США «установят на их место систему Patriot». Он уточнил, что в таком случае система останется под контролем американцев, так как о покупке речь не идет.

Захарова также не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных