МИД назвал враждебными план поставок Афинами Украине ЗРК С-300
Планы Греции по передаче Украине ЗРК С-300 российского/советского образца — это нарушение российско-греческих межправсоглашений о военно-техническом сотрудничестве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Речь идет о грубейшем нарушении положений российско-греческих межправсоглашений о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 г. и о поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013 г., которые недвусмысленно запрещают Греции реэкспорт поставленной нами военной техники третьей стороне без согласия России.», — цитирует дипломата пресс-служба МИДа.
Помимо этого Захарова отметила «полное безразличие» греческой стороны к международным ограничениям в сфере торговли оружием, не допускающим его экспорт в те регионы, где это может привести к нарушению международного гуманитарного права, способствовать обострению конфликтов.
Как ранее сообщил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос, правительство страны готово отправить ЗРК С-300 с Крита на Украину, если США «установят на их место систему Patriot». Он уточнил, что в таком случае система останется под контролем американцев, так как о покупке речь не идет.
Захарова также не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.