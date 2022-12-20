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Посольство России сообщило о возвращении личных вещей Виктора Бута из США

Ведомости

Личные вещи россиянина Виктора Бута будут переданы в посольство России в США. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова, пишет ТАСС.

«Сегодня утром в посольство поступили личные вещи Виктора Бута. Мы отправим в ближайшее время Виктору все [это] домой. Но мы продолжаем ожидать [от американской стороны] получения денежных средств [Бута для последующей передачи ему]», — подчеркнула Шумова. 

По ее словам, США не передали Буту при обмене $3700 с его счета в тюрьме. Помимо этого у россиянина также накопилось около 300 кг личных вещей, в том числе книг, картин и дневниковых записей.

8 декабря Бут вернулся в Россию после состоявшегося в аэропорту Абу-Даби обмена заключенными с американской стороной. Из России в США, в свою очередь, улетела баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была задержана в феврале этого года в «Шереметьево» после того, как в ее ручной клади обнаружили картриджи к вейпу с добавлением масла гашиша. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран. 

Бута арестовали в 2008 г. в Таиланде по запросу Вашингтона, ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Бут провел в заключении в Таиланде 2,5 года, а затем его экстрадировали в США, и суд в 2012 г. приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину категорически не признавал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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