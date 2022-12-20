Посольство России сообщило о возвращении личных вещей Виктора Бута из США
Личные вещи россиянина Виктора Бута будут переданы в посольство России в США. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова, пишет ТАСС.
«Сегодня утром в посольство поступили личные вещи Виктора Бута. Мы отправим в ближайшее время Виктору все [это] домой. Но мы продолжаем ожидать [от американской стороны] получения денежных средств [Бута для последующей передачи ему]», — подчеркнула Шумова.
По ее словам, США не передали Буту при обмене $3700 с его счета в тюрьме. Помимо этого у россиянина также накопилось около 300 кг личных вещей, в том числе книг, картин и дневниковых записей.
8 декабря Бут вернулся в Россию после состоявшегося в аэропорту Абу-Даби обмена заключенными с американской стороной. Из России в США, в свою очередь, улетела баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была задержана в феврале этого года в «Шереметьево» после того, как в ее ручной клади обнаружили картриджи к вейпу с добавлением масла гашиша. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран.
Бута арестовали в 2008 г. в Таиланде по запросу Вашингтона, ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Бут провел в заключении в Таиланде 2,5 года, а затем его экстрадировали в США, и суд в 2012 г. приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину категорически не признавал.