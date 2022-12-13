Жена Бута назвала фейковым якобы принадлежащий ее мужу Telegram-канал

Бут отметила, что в настоящее время ее муж пользуется кнопочным телефоном. Она добавила, что как только у Бута появится Telegram-канал, об этом станет известно общественности. Жена вернувшегося россиянина также сообщила, что у ее мужа село зрение, из-за чего «он не может писать». К тому же, по ее словам, у него физически нет на это времени.