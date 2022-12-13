Жена Бута назвала фейковым якобы принадлежащий ее мужу Telegram-канал
Появившийся Telegram-канал, который якобы принадлежит бизнесмену Виктору Буту, является фейковым. Об этом сообщила ТАСС его жена Алла Бут.
«Виктор не имеет на сегодня Telegram-канала. Все новости, что сейчас выходят якобы со ссылкой на его канал, — это фейки, манипуляции и вранье», — заявила она.
Бут отметила, что в настоящее время ее муж пользуется кнопочным телефоном. Она добавила, что как только у Бута появится Telegram-канал, об этом станет известно общественности. Жена вернувшегося россиянина также сообщила, что у ее мужа село зрение, из-за чего «он не может писать». К тому же, по ее словам, у него физически нет на это времени.
12 декабря в Telegram появился канал, владельцем которого якобы является Виктор Бут. Автор начал вести канал со слов: «Ну, привет, телеграм!» После этого представившийся Бутом поблагодарил «всех, кто принимал участие в его освобождении», а также заявил, что теперь считает своим долгом добиться возвращения в Россию IT-специалиста Евгения Никулина.
Виктор Бут провел в американской тюрьме около 14 лет. В 2008 г. его арестовали в Таиланде по запросу США. Россиянина обвиняли в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Сначала он провел 2,5 года в заключении в Таиланде, затем его экстрадировали в США. В 2012 г. суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину не признал.
8 декабря Бут вернулся в Россию после состоявшегося между Москвой и Вашингтоном обмена баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина. Перед этим Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран.