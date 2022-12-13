Газета
Медиа

Жена Бута назвала фейковым якобы принадлежащий ее мужу Telegram-канал

Ведомости

Появившийся Telegram-канал, который якобы принадлежит бизнесмену Виктору Буту, является фейковым. Об этом сообщила ТАСС его жена Алла Бут. 

«Виктор не имеет на сегодня Telegram-канала. Все новости, что сейчас выходят якобы со ссылкой на его канал, — это фейки, манипуляции и вранье», — заявила она. 

Бут отметила, что в настоящее время ее муж пользуется кнопочным телефоном. Она добавила, что как только у Бута появится Telegram-канал, об этом станет известно общественности. Жена вернувшегося россиянина также сообщила, что у ее мужа село зрение, из-за чего «он не может писать». К тому же, по ее словам, у него физически нет на это времени.

12 декабря в Telegram появился канал, владельцем которого якобы является Виктор Бут. Автор начал вести канал со слов: «Ну, привет, телеграм!» После этого представившийся Бутом поблагодарил «всех, кто принимал участие в его освобождении», а также заявил, что теперь считает своим долгом добиться возвращения в Россию IT-специалиста Евгения Никулина.

Виктор Бут провел в американской тюрьме около 14 лет. В 2008 г. его арестовали в Таиланде по запросу США. Россиянина обвиняли в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Сначала он провел 2,5 года в заключении в Таиланде, затем его экстрадировали в США. В 2012 г. суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину не признал. 

8 декабря Бут вернулся в Россию после состоявшегося между Москвой и Вашингтоном обмена баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина. Перед этим Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран.

Ранее по теме: Бут заявил, что займется возвращением в Россию осужденного в США Никулина

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных