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Бут заявил, что займется возвращением в Россию осужденного в США Никулина

Ведомости

Американские тюрьмы являются пыткой над ментальным состоянием человека, необходимо заняться возвращением в Россию IT-специалиста Евгения Никулина. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале бизнесмен, член партии ЛДПР Виктор Бут.

«Все происходящее в американских тюрьмах можно назвать одной длинной пыткой над ментальным состоянием человека, людей там низводят до уровня скота. Я слышал о суровых условиях содержания нашего гражданина и талантливого IT-специалиста Евгения Никулина и считаю своим долгом в нынешних условиях заняться его возвращением на родину в первую очередь», — написал он.

Никулин был задержан в Праге в 2016 г. Выдача американской стороне состоялась только через два года. Минюст США утверждал, что россиянин взломал компьютерные системы компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring и продавал личные данные пользователей. Сам айтишник вину не признал. В сентябре 2020 г. его приговорили к семи годам и четырем месяцам заключения.

Виктор Бут провел в американской тюрьме около 14 лет. В 2008 г. его арестовали в Таиланде по запросу США. Россиянина обвиняли в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Сначала он провел 2,5 года в заключении в Таиланде, затем его экстрадировали в США. В 2012 г. суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину не признал.

8 декабря Бут вернулся в Россию после состоявшегося между Москвой и Вашингтоном обмена баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина. Перед этим Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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