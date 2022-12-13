Бут заявил, что займется возвращением в Россию осужденного в США Никулина

Виктор Бут провел в американской тюрьме около 14 лет. В 2008 г. его арестовали в Таиланде по запросу США. Россиянина обвиняли в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Сначала он провел 2,5 года в заключении в Таиланде, затем его экстрадировали в США. В 2012 г. суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину не признал.