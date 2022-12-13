Бут заявил, что займется возвращением в Россию осужденного в США Никулина
Американские тюрьмы являются пыткой над ментальным состоянием человека, необходимо заняться возвращением в Россию IT-специалиста Евгения Никулина. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале бизнесмен, член партии ЛДПР Виктор Бут.
«Все происходящее в американских тюрьмах можно назвать одной длинной пыткой над ментальным состоянием человека, людей там низводят до уровня скота. Я слышал о суровых условиях содержания нашего гражданина и талантливого IT-специалиста Евгения Никулина и считаю своим долгом в нынешних условиях заняться его возвращением на родину в первую очередь», — написал он.
Никулин был задержан в Праге в 2016 г. Выдача американской стороне состоялась только через два года. Минюст США утверждал, что россиянин взломал компьютерные системы компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring и продавал личные данные пользователей. Сам айтишник вину не признал. В сентябре 2020 г. его приговорили к семи годам и четырем месяцам заключения.
Виктор Бут провел в американской тюрьме около 14 лет. В 2008 г. его арестовали в Таиланде по запросу США. Россиянина обвиняли в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Сначала он провел 2,5 года в заключении в Таиланде, затем его экстрадировали в США. В 2012 г. суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину не признал.
8 декабря Бут вернулся в Россию после состоявшегося между Москвой и Вашингтоном обмена баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина. Перед этим Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран.