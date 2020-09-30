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Суд США приговорил россиянина к семи годам колонии за взлом LinkedIn

Ведомости

Федеральный суд Северного округа Калифорнии приговорил россиянина Евгения Никулина к 88 месяцам (около 7,5 лет) тюремного заключения за кражу более 100 млн личных данных пользователей из баз LinkedIn, Dropbox и Formspring в 2012 г., сообщают Courthouse News Service и Cyberscoop. Прокуратура требовала для Никулина почти 12 лет лишения свободы.

В ходе судебных слушаний он признал себя виновным по всем девяти пунктам обвинения. «Я думаю, что ты гениальный парень. Я призываю вас применить свой талант в законной профессии и сделать что-нибудь хорошее в своей жизни вместо взлома компьютеров», — заявил судья Уильям Алсап, вынося приговор Никулину.

Один из адвокатов Никулина Аркадий Бух рассказал ТАСС, что защита рассматривает возможность обжаловать приговор. По мнению адвоката, в итоге Никулин проведет в тюрьме не более двух лет. Более половины срока он уже провел под стражей.

Никулина задержали в 2016 г. в Праге по запросу США. Выдача американской стороне состоялась только через два года. В июле этого года суд присяжных в Калифорнии признал его виновным по всем пунктам обвинения, но выяснил, что было собрано недостаточно доказательств того, что Никулин совершил взлом Dropbox и Formspring с целью получения финансовой выгоды.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных