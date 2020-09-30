Суд США приговорил россиянина к семи годам колонии за взлом LinkedIn

Никулина задержали в 2016 г. в Праге по запросу США. Выдача американской стороне состоялась только через два года. В июле этого года суд присяжных в Калифорнии признал его виновным по всем пунктам обвинения, но выяснил, что было собрано недостаточно доказательств того, что Никулин совершил взлом Dropbox и Formspring с целью получения финансовой выгоды.