Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских самолетов в ДНР
Российские летчики сбили два истребителя МИГ-29 ВВС Украины, а также один вертолет Ми-8 в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Степановка и Белозерское Донецкой народной республики сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Тимофеевка Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8», – рассказал он.
Кроме того, силами российской ПВО был сбит украинский самолет Су-25 в районе Угледара и еще один Ми-8 под селом Северное в ДНР, добавил он.
В Минобороны также сообщили, что российские войска продолжили наступательные действия на донецком направлении, а также нанесение ударов по силам ВСУ на купянском, краснолиманском и южнодонецком направлениях.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября.