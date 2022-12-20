МИД заявил о прекращении действия соглашения с Украиной в сфере образования

После этого в июне Украина вышла из российско-украинского соглашения 1997 г. о безвизовых поездках граждан, а также из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне. В целом с 2014 г. Украина вышла из большинства соглашений, ранее заключенных с Россией.