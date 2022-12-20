МИД заявил о прекращении действия соглашения с Украиной в сфере образования
Действие соглашения между Россией и Украиной о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях прекращено, следует из документа российского внешнеполитического ведомства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«20 декабря 2022 г. прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 г.», – говорится в документе МИД РФ.
В апреле украинская сторона вышла из соглашения с Россией о создании ракетной техники от 1995 г. Оно предусматривало в том числе поставки предприятиям ракетно-космических отраслей Украины и России оборудования, комплектующих и заготовок без налогообложения.
После этого в июне Украина вышла из российско-украинского соглашения 1997 г. о безвизовых поездках граждан, а также из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне. В целом с 2014 г. Украина вышла из большинства соглашений, ранее заключенных с Россией.