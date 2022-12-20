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МИД заявил о прекращении действия соглашения с Украиной в сфере образования

Ведомости

Действие соглашения между Россией и Украиной о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях прекращено, следует из документа российского внешнеполитического ведомства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«20 декабря 2022 г. прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 г.», – говорится в документе МИД РФ.

В апреле украинская сторона вышла из соглашения с Россией о создании ракетной техники от 1995 г. Оно предусматривало в том числе поставки предприятиям ракетно-космических отраслей Украины и России оборудования, комплектующих и заготовок без налогообложения.

После этого в июне Украина вышла из российско-украинского соглашения 1997 г. о безвизовых поездках граждан, а также из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне. В целом с 2014 г. Украина вышла из большинства соглашений, ранее заключенных с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных