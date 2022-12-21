Песков заявил, что Минобороны принимет все меры для улучшения ситуации в ДНР
Минобороны принимает все возможные меры по выправлению очень сложной ситуации в ДНР в лучшую сторону, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Журналисты напомнили пресс-секретарю, что врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом попросил предоставить республике дополнительные системы ПВО.
«Президент охарактеризовал как очень сложную ситуацию в республике, и по линии нашего оборонного ведомства, разумеется, принимаются все возможные меры для того, чтобы ситуацию выправлять в лучшую сторону», — добавил Песков.
18 декабря ВСУ нанесли несколько ударов по центру Донецка. В частности, мэр города Алексей Кулемзин сообщил о попадании снарядов в больницу имени Калинина. По данным Пушилина, один пациент, пострадавший при обстреле, скончался. Кроме того, 15 декабря Кулемзин заявил о самом массированном обстреле Донецка с 2014 г.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.