Песков заявил, что Минобороны принимет все меры для улучшения ситуации в ДНР

18 декабря ВСУ нанесли несколько ударов по центру Донецка. В частности, мэр города Алексей Кулемзин сообщил о попадании снарядов в больницу имени Калинина. По данным Пушилина, один пациент, пострадавший при обстреле, скончался. Кроме того, 15 декабря Кулемзин заявил о самом массированном обстреле Донецка с 2014 г.