Минобороны сообщило об уничтожении нефтехранилища в Харьковской области
Российские летчики уничтожили нефтехранилище в районе села Андреевка в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом военной техники ВСУ», — сказал он.
В Минобороны также сообщили, что российские войска продолжили наступательные действия на донецком направлении, а также нанесение ударов по силам ВСУ на купянском, краснолиманском и южнодонецком направлениях. Помимо этого, на краснолиманском направлении 6 украинских военнослужащих сдались в плен.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.