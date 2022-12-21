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Киев признал причастность украинских хакеров к атаке на Rutube 9 мая

Ведомости

За кибератакой на российский видеохостинг Rutube 9 мая стоят украинские хакеры, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в комментарии Bloomberg.

По его утверждению, с начала боевых действий на Украине так называемая «IT-армия» неоднократно нарушала работу российских сервисов. Федоров уточнил, что хакеры совершили атаку и на Rutube, приурочив ее к Дню Победы.

«IT-армии» даже удалось взломать бейджи сотрудников Rutube, чтобы они не могли попасть внутрь компании», – заявил он.

9 мая пресс-служба Rutube сообщила, что той ночью произошла APT-атака (целевая продолжительная атака повышенной сложности). «Майский инцидент стал самым сильным по мощности и привел к потере доступа к платформе», — рассказали в видеохостинге, добавив, что третьи лица не получили доступ к видеоархиву, а вся библиотека сохранена на сервисе. Работа была возобновлена лишь 11 мая.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных