Киев признал причастность украинских хакеров к атаке на Rutube 9 мая
За кибератакой на российский видеохостинг Rutube 9 мая стоят украинские хакеры, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в комментарии Bloomberg.
По его утверждению, с начала боевых действий на Украине так называемая «IT-армия» неоднократно нарушала работу российских сервисов. Федоров уточнил, что хакеры совершили атаку и на Rutube, приурочив ее к Дню Победы.
«IT-армии» даже удалось взломать бейджи сотрудников Rutube, чтобы они не могли попасть внутрь компании», – заявил он.
9 мая пресс-служба Rutube сообщила, что той ночью произошла APT-атака (целевая продолжительная атака повышенной сложности). «Майский инцидент стал самым сильным по мощности и привел к потере доступа к платформе», — рассказали в видеохостинге, добавив, что третьи лица не получили доступ к видеоархиву, а вся библиотека сохранена на сервисе. Работа была возобновлена лишь 11 мая.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.