Шойгу назвал достижение целей СВО приоритетной задачей на 2023 год
Приоритетная задача Минобороны России на 2023 г. – продолжение военной спецоперации на Украине до выполнения всех поставленных задач, заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«Приоритетная задача на 2023 г.: продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач. Российским группировкам войск и сил обеспечить сохранение мира в Нагорном Карабахе и Сирии», — сказал он.
Кроме того, перед ВС России стоит задача реализации в полном объеме комплекса мероприятий по оперативной боевой подготовке с акцентом на угрозы, вызванные дальнейшим расширением НАТО на восток.
Ранее в декабре президент РФ Владимир Путин сообщил, что спецоперация «идет своим чередом», проблем в зоне боевых действий у российской армии нет. Президент пояснил, что процесс разрешения конфликта будет непростым и потребует времени. По его словам, всем сторонам придется «согласиться с реалиями, которые складываются на земле».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.