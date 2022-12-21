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Шойгу назвал достижение целей СВО приоритетной задачей на 2023 год

Ведомости

Приоритетная задача Минобороны России на 2023 г. – продолжение военной спецоперации на Украине до выполнения всех поставленных задач, заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Приоритетная задача на 2023 г.: продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач. Российским группировкам войск и сил обеспечить сохранение мира в Нагорном Карабахе и Сирии», — сказал он.

Кроме того, перед ВС России стоит задача реализации в полном объеме комплекса мероприятий по оперативной боевой подготовке с акцентом на угрозы, вызванные дальнейшим расширением НАТО на восток.

Ранее в декабре президент РФ Владимир Путин сообщил, что спецоперация «идет своим чередом», проблем в зоне боевых действий у российской армии нет. Президент пояснил, что процесс разрешения конфликта будет непростым и потребует времени. По его словам, всем сторонам придется «согласиться с реалиями, которые складываются на земле».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Ранее по теме: Шойгу призвал довести численность ВС России до 1,5 млн военнослужащих

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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