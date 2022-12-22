В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности
В некоторых районах Крыма действие высокого («желтого») уровня террористической опасности продлили до 6 января, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 22 декабря 2022 г. до 20:00 6 января 2023 г. в ряде муниципальных образований и на объектах республики будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности», – написал он.
Глава региона пояснил, что речь идет о территориях городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Кроме того, он продолжает действовать на объектах ряда региональных ведомств, в том числе крымского минтранса, министерства ЖКХ, минздрава и др.
Аксенов добавил, что обстановка в Крыму полностью контролируется властями и правоохранительными органами.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Вчера, 21 декабря, высокий уровень террористической опасности продлили еще на 15 суток также в Белгородской и Курской областях.