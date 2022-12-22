В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности

«В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 22 декабря 2022 г. до 20:00 6 января 2023 г. в ряде муниципальных образований и на объектах республики будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности», – написал он.