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Володин: Госдума приняла рекордное число законов

Ведомости

Госдума за 2022 г. приняла 653 закона, это рекорд за всю историю работы парламента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«За 2022 г. Государственная дума приняла 653 закона, это самое большое количество за всю историю работы парламента», — отметил Володин (цитата по «РИА Новости»).

В прошлом году было подсчитано, что с 12 октября по 22 декабря в рамках сессии депутаты провели 23 заседания. За время сессии в нижнюю палату были внесены 179 законопроектов, депутаты приняли 143 закона.

В 2020 г. было принято 530 законов. Тогда Володин назвал этот итог года внушительным и отметил, что работа проходила в непростых условиях пандемии и вызовов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных