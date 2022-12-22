Володин: Госдума приняла рекордное число законов
Госдума за 2022 г. приняла 653 закона, это рекорд за всю историю работы парламента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«За 2022 г. Государственная дума приняла 653 закона, это самое большое количество за всю историю работы парламента», — отметил Володин (цитата по «РИА Новости»).
В прошлом году было подсчитано, что с 12 октября по 22 декабря в рамках сессии депутаты провели 23 заседания. За время сессии в нижнюю палату были внесены 179 законопроектов, депутаты приняли 143 закона.
В 2020 г. было принято 530 законов. Тогда Володин назвал этот итог года внушительным и отметил, что работа проходила в непростых условиях пандемии и вызовов.