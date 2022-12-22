Минобороны сообщило об уничтожении диверсантов в ДНР и Запорожской области

Кроме того, несколько подразделений ВСУ были поражены на купянском, красно-лиманском и южно-донецком направлениях. В районах населенных пунктов Кучеровка Харьковской области и Новоселовское ЛНР украинские военные потеряли до 15 человек. На краснолиманском направлении в районах Сергеевки в ЛНР и Тернов в ДНР было уничтожено более 20 украинских военнослужащих.