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Минобороны сообщило об уничтожении диверсантов в ДНР и Запорожской области

Ведомости

За последние сутки российские военных поразили две диверсионные группы вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР и Запорожской области. Об этом говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.

«В районах населенных пунктов Сладкое Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ. Всего за сутки на данном направлении уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Вооруженные силы (ВС) РФ продолжили наступление на Донецком направлении. В результате противник потерял до 50 военнослужащих. 

Кроме того, несколько подразделений ВСУ были поражены на купянском, красно-лиманском и южно-донецком направлениях. В районах населенных пунктов Кучеровка Харьковской области и Новоселовское ЛНР украинские военные потеряли до 15 человек. На краснолиманском направлении в районах Сергеевки в ЛНР и Тернов в ДНР было уничтожено более 20 украинских военнослужащих.

В Херсонской области российские войска поразили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы, а в ДНР был уничтожен пункт ремонта артиллерийских систем М777 противника. Два ракетных удара по огневым позициям украинских реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч» ВС РФ нанесли также в ДНР. 

В Минобороны добавили, что в районах Шевченко и Богатыря в ДНР было сбито два самолета МиГ-29, под Добропольем также был уничтожен украинский вертолет Ми-8.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных