Минобороны сообщило об уничтожении диверсантов в ДНР и Запорожской области
За последние сутки российские военных поразили две диверсионные группы вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР и Запорожской области. Об этом говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.
«В районах населенных пунктов Сладкое Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ. Всего за сутки на данном направлении уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа», — сказано в сообщении.
Отмечается, что Вооруженные силы (ВС) РФ продолжили наступление на Донецком направлении. В результате противник потерял до 50 военнослужащих.
Кроме того, несколько подразделений ВСУ были поражены на купянском, красно-лиманском и южно-донецком направлениях. В районах населенных пунктов Кучеровка Харьковской области и Новоселовское ЛНР украинские военные потеряли до 15 человек. На краснолиманском направлении в районах Сергеевки в ЛНР и Тернов в ДНР было уничтожено более 20 украинских военнослужащих.
В Херсонской области российские войска поразили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы, а в ДНР был уничтожен пункт ремонта артиллерийских систем М777 противника. Два ракетных удара по огневым позициям украинских реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч» ВС РФ нанесли также в ДНР.
В Минобороны добавили, что в районах Шевченко и Богатыря в ДНР было сбито два самолета МиГ-29, под Добропольем также был уничтожен украинский вертолет Ми-8.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.