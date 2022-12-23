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В Южной Корее сообщили о пуске двух баллистических ракет со стороны КНДР

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Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря у своего восточного побережья, пишет Reuters со ссылкой на южнокорейских военных. 

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи уточнили, что ракеты были запущены из района аэродрома Сунан в Пхеньяне. Ракеты пролетели 250 и 350 км соответственно, пишет Japan Times. Согласно данным Минобороны Японии, высота полета одной из ракет достигала 50 км. 

Уточняется, что 2022 г. стал рекордным по числу пусков баллистических ракет со стороны Северной Кореи. Всего за год было выпущено более 65 ракет. 

В предыдущий раз КНДР запустила две баллистические ракет средней дальности из Тонгчан-ри в Японское море 18 декабря. Ракеты пролетели около 500 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных