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Суд в Москве оштрафовал комиссию по сохранению наследия Сахарова на 5 млн рублей

Ведомости

Таганский суд Москвы признал виновной «Общественную комиссию по сохранению наследия Академика Сахарова» (признана в РФ иноагентом) в нарушении правил деятельности иноагента на территории России, сообщили в суде. 

Ее признали виновной по десяти делам по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (производство или распространение материалов без указания статуса иноагента). Комиссии по сохранению наследия академика Сахарова назначили максимальный штраф (500 000 руб.) по данной статьей по каждому из десяти дел. Суммарно организация оштрафована на 5 млн руб. 

Как уточнили в суде, поводом к привлечению к административной ответственности стало отсутствие маркировки «иноагентов» в 10 видеороликах на Youtube-канале.

Минюст внес региональную общественную организацию «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова» в перечень НКО-иноагентов в конце декабря 2021 г. Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова была создана в 1990 г. по инициативе Елены Боннэр и является высшим органом управления Сахаровского центра и «Архива Сахарова».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных