Суд в Москве оштрафовал комиссию по сохранению наследия Сахарова на 5 млн рублей

Ее признали виновной по десяти делам по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (производство или распространение материалов без указания статуса иноагента). Комиссии по сохранению наследия академика Сахарова назначили максимальный штраф (500 000 руб.) по данной статьей по каждому из десяти дел. Суммарно организация оштрафована на 5 млн руб.