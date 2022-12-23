Суд в Москве оштрафовал комиссию по сохранению наследия Сахарова на 5 млн рублей
Таганский суд Москвы признал виновной «Общественную комиссию по сохранению наследия Академика Сахарова» (признана в РФ иноагентом) в нарушении правил деятельности иноагента на территории России, сообщили в суде.
Ее признали виновной по десяти делам по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (производство или распространение материалов без указания статуса иноагента). Комиссии по сохранению наследия академика Сахарова назначили максимальный штраф (500 000 руб.) по данной статьей по каждому из десяти дел. Суммарно организация оштрафована на 5 млн руб.
Как уточнили в суде, поводом к привлечению к административной ответственности стало отсутствие маркировки «иноагентов» в 10 видеороликах на Youtube-канале.
Минюст внес региональную общественную организацию «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова» в перечень НКО-иноагентов в конце декабря 2021 г. Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова была создана в 1990 г. по инициативе Елены Боннэр и является высшим органом управления Сахаровского центра и «Архива Сахарова».