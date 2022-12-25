Путин: 99,9% россиян готовы положить все в интересах Родины

Путин ответил на вопрос, что в последние месяцы его удивило, в том числе и неприятно, в поведении россиян. По его словам, в любом обществе есть люди, которые думают прежде всего о своих личных интересах, но президент их не особенно осуждает. Нет ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то «вел себя не так, как истинные патриоты», отметил президент, добавив, что каждый человек имеет права выбора.