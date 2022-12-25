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Путин: 99,9% россиян готовы положить все в интересах Родины

Ведомости

Основная часть россиян готова положить все в интересах Родины, в этом нет ничего необычного, как нет ничего удивительного и в том, что «кто-то вел себя не так, как истинные патриоты», заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» программе «Москва. Кремль. Путин».

Путин ответил на вопрос, что в последние месяцы его удивило, в том числе и неприятно, в поведении россиян. По его словам, в любом обществе есть люди, которые думают прежде всего о своих личных интересах, но президент их не особенно осуждает. Нет ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то «вел себя не так, как истинные патриоты», отметил президент, добавив, что каждый человек имеет права выбора.

«Что касается основной части — 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины, здесь для меня как бы необычного ничего нет. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия — особая страна и у нас живут особые люди», — заявил глава государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных