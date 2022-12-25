Минобороны сообщило об ударе по пункту дислокации иностранного подразделения
У города Артемовск Донецкой народной республики (ДНР) российские ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации иностранного подразделения, сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.
Также в министерстве сообщили о поражении за сутки 8 артиллерийских подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ), живой силы и военной техники в 86 районах. В Харьковской области в районе населенных пунктов Кисловка, Табаевка и Бересовое были поражены опорные пункты ВСУ.
У населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР) были уничтожены две разведгруппы.
У Макеевки (ЛНР) уничтожены две установки реактивной системы залпового огня «Град», у Северска в ДНР – две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Ураган» и польская самоходная артиллерийская установка «Краб». Близ Доброволья Харьковской области и Плещеевки ДНР уничтожены три американские артиллерийские системы М777.
Средства противовоздушной обороны за сутки сбили пять беспилотников, перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один реактивный снаряд «Ураган».
Начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее заявлял, что в настоящее время основные усилия российских войск сосредоточены на полном освобождении ДНР. Он добавил, что российские войска продолжают наносить удары по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, а также по складам с боеприпасами и военной техникой.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.