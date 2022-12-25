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Минобороны сообщило об ударе по пункту дислокации иностранного подразделения

Ведомости

У города Артемовск Донецкой народной республики (ДНР) российские ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации иностранного подразделения, сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Также в министерстве сообщили о поражении за сутки 8 артиллерийских подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ), живой силы и военной техники в 86 районах. В Харьковской области в районе населенных пунктов Кисловка, Табаевка и Бересовое были поражены опорные пункты ВСУ.

У населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР) были уничтожены две разведгруппы.

У Макеевки (ЛНР) уничтожены две установки реактивной системы залпового огня «Град», у Северска в ДНР – две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Ураган» и польская самоходная артиллерийская установка «Краб». Близ Доброволья Харьковской области и Плещеевки ДНР уничтожены три американские артиллерийские системы М777.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили пять беспилотников, перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один реактивный снаряд «Ураган».

Начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее заявлял, что в настоящее время основные усилия российских войск сосредоточены на полном освобождении ДНР. Он добавил, что российские войска продолжают наносить удары по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, а также по складам с боеприпасами и военной техникой.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных