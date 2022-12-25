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Умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России Алексей Маслов

Ведомости

На 70-м году жизни умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал армии Алексей Маслов, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод».

«Руководство АО "Концерн "Уралвагонзавод" с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня в 08:20 в Главном военно-клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко на 70-м году жизни скоропостижно скончался Алексей Федорович Маслов», — рассказали в концерне.

Алексей Маслов родился  в 1953 г. в Курской области. В 1974 г. окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, после чего командовал танковыми взводом, ротой и батальоном в Прикарпатском военном округе. С 1988 г. Маслов был замкомандира танковой дивизии в Центральной группе войск на территории Чехословакии. После окончания в 1998 г. Военной академии Генштаба ВС РФ был назначен на должность замкомандующего войсками Забайкальского военного округа по боевой подготовке.

5 ноября 2004 г. указом президента РФ Маслов был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками РФ, а спустя четыре года стал главным военным представителем России при НАТО в Брюсселе.

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале выразил соболезнования близким генерала и рассказал о совместной работе.

«Я 3,5 года проработал с ним вместе в Брюсселе, он был назначен туда в августе 2008 г. главным военным представителем России при НАТО и моим заместителем по работе с главным командованием Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Очень опытный военный, требовательный командир и хороший человек. Мои искренние соболезнования родным и друзьям Алексея Федоровича», — написал Рогозин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных