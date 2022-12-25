Умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России Алексей Маслов

Алексей Маслов родился в 1953 г. в Курской области. В 1974 г. окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, после чего командовал танковыми взводом, ротой и батальоном в Прикарпатском военном округе. С 1988 г. Маслов был замкомандира танковой дивизии в Центральной группе войск на территории Чехословакии. После окончания в 1998 г. Военной академии Генштаба ВС РФ был назначен на должность замкомандующего войсками Забайкальского военного округа по боевой подготовке.