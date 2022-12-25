Умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России Алексей Маслов
На 70-м году жизни умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал армии Алексей Маслов, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод».
«Руководство АО "Концерн "Уралвагонзавод" с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня в 08:20 в Главном военно-клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко на 70-м году жизни скоропостижно скончался Алексей Федорович Маслов», — рассказали в концерне.
Алексей Маслов родился в 1953 г. в Курской области. В 1974 г. окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, после чего командовал танковыми взводом, ротой и батальоном в Прикарпатском военном округе. С 1988 г. Маслов был замкомандира танковой дивизии в Центральной группе войск на территории Чехословакии. После окончания в 1998 г. Военной академии Генштаба ВС РФ был назначен на должность замкомандующего войсками Забайкальского военного округа по боевой подготовке.
5 ноября 2004 г. указом президента РФ Маслов был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками РФ, а спустя четыре года стал главным военным представителем России при НАТО в Брюсселе.
Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале выразил соболезнования близким генерала и рассказал о совместной работе.
«Я 3,5 года проработал с ним вместе в Брюсселе, он был назначен туда в августе 2008 г. главным военным представителем России при НАТО и моим заместителем по работе с главным командованием Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Очень опытный военный, требовательный командир и хороший человек. Мои искренние соболезнования родным и друзьям Алексея Федоровича», — написал Рогозин.