Avas: экс-президент Мальдив Абдулла Ямин признан виновным во взяточничестве
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Бывший президент Мальдив Абдулла Ямин был признан виновным во взяточничестве и отмывании денег, сообщило издание Avas.
Суд над Ямином начался 2 января 2022 г. Как уточняет издание, обвинение добивается для экс-главы республики максимального наказания – 11 лет тюрьмы и шестикратное увеличение штрафа, поскольку на момент совершения преступления он занимал пост президента. При этом законодательство государства позволяет лишь пятикратное увеличение штрафа, и гособвинение запрашивает максимально возможный.
Ямин обвиняется в том, что положил на личный счет деньги от продажи острова Аара и отмыл средства, а также получил взятку в $1 млн от бывшего депутата Юсуфа Найема, который также был признан виновным во взяточничестве.
Абдулла Ямин был президентом Мальдив в период с ноября 2013 г. по ноябрь 2018 г. В декабре 2018 г. в связи с расследованием возможных финансовых махинаций суд на Мальдивах заморозил банковские счета бывшего президента на сумму около $6,5 млн. В феврале 2019 г. он был обвинен в краже, отмывании денег и даче ложных показаний. В ноябре 2019 г. он был признан виновным и приговорен к пятилетнему заключению со штрафом в размере $5 млн, но в 2021 г. тюремный срок был отменен.