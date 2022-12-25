Avas: экс-президент Мальдив Абдулла Ямин признан виновным во взяточничестве

Абдулла Ямин был президентом Мальдив в период с ноября 2013 г. по ноябрь 2018 г. В декабре 2018 г. в связи с расследованием возможных финансовых махинаций суд на Мальдивах заморозил банковские счета бывшего президента на сумму около $6,5 млн. В феврале 2019 г. он был обвинен в краже, отмывании денег и даче ложных показаний. В ноябре 2019 г. он был признан виновным и приговорен к пятилетнему заключению со штрафом в размере $5 млн, но в 2021 г. тюремный срок был отменен.