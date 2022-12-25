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Avas: экс-президент Мальдив Абдулла Ямин признан виновным во взяточничестве

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Бывший президент Мальдив Абдулла Ямин был признан виновным во взяточничестве и отмывании денег, сообщило издание Avas.

Суд над Ямином начался 2 января 2022 г. Как уточняет издание, обвинение добивается для экс-главы республики максимального наказания – 11 лет тюрьмы и шестикратное увеличение штрафа, поскольку на момент совершения преступления он занимал пост президента. При этом законодательство государства позволяет лишь пятикратное увеличение штрафа, и гособвинение запрашивает максимально возможный.

Ямин обвиняется в том, что положил на личный счет деньги от продажи острова Аара и отмыл средства, а также получил взятку в $1 млн от бывшего депутата Юсуфа Найема, который также был признан виновным во взяточничестве.

Абдулла Ямин был президентом Мальдив в период с ноября 2013 г. по ноябрь 2018 г. В декабре 2018 г. в связи с расследованием возможных финансовых махинаций суд на Мальдивах заморозил банковские счета бывшего президента на сумму около $6,5 млн. В феврале 2019 г. он был обвинен в краже, отмывании денег и даче ложных показаний. В ноябре 2019 г. он был признан виновным и приговорен к пятилетнему заключению со штрафом в размере $5 млн, но в 2021 г. тюремный срок был отменен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных