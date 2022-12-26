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Спецслужбы пресекли деятельность группы, отправлявшей боевиков в Сирию и на Украину

Ведомости

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность группы сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), переправлявших боевиков в Сирию и на Украину, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службы ФСБ и СК.

Уточняется, что эта группа из 19 человека существовала с 2010 г.

Они занимались «ресурсным снабжением международной террористической организации», то есть переправляли россиян в Сирию и на Украину «для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации», а также финансировали терроризм.

В настоящий момент задержаны 11 человек, в том числе организатор и 10 участников сообщества. Остальные восемь объявлены в международный розыск.

В ходе обысков у участников группы были изъяты компьютеры с фото- и видеоматериалами об их участии в боевых действиях в Сирии в рядах террористической организации, а также в националистических военных подразделениях на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных