Спецслужбы пресекли деятельность группы, отправлявшей боевиков в Сирию и на Украину
Сотрудники ФСБ и Следственного комитета на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность группы сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), переправлявших боевиков в Сирию и на Украину, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службы ФСБ и СК.
Уточняется, что эта группа из 19 человека существовала с 2010 г.
Они занимались «ресурсным снабжением международной террористической организации», то есть переправляли россиян в Сирию и на Украину «для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации», а также финансировали терроризм.
В настоящий момент задержаны 11 человек, в том числе организатор и 10 участников сообщества. Остальные восемь объявлены в международный розыск.
В ходе обысков у участников группы были изъяты компьютеры с фото- и видеоматериалами об их участии в боевых действиях в Сирии в рядах террористической организации, а также в националистических военных подразделениях на Украине.