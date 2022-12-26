Песков: Путин не будет поздравлять Байдена с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин не будет поздравлять президента США Джо Байдена с Новым годом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас нет, сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений», — заявил представитель Кремля (цитата по ТАСС).
У Пескова также нет точной информации, собирается ли Путин поздравлять лидеров других недружественных стран. Он уточнил, что пресс-служба Кремля, как обычно, сообщит, кого поздравит с новогодними праздниками российский президент, в сводном материале.
В прошлом году, согласно информации на сайте Кремля, Путин поздравлял с Новым годом американского лидера. Российский президент отметил, что РФ и США несут «особую ответственность за международную и региональную стабильность». Он также выразил надежду, что странам удастся наладить «эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга».
Кроме того, Путин отправил поздравительные послания лидерам Канады, Италии, Великобритании, Испании, Германии, Франции и др.
На прошлой неделе, 21 декабря, президент РФ не стал поздравлять с днем рождения президента Франции Эммануэля Макрона. Ему исполнилось 45 лет. Песков отметил, что телефонный разговор лидеров в этот день не запланирован, на сайте Кремля также не опубликована поздравительная телеграмма.