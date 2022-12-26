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Песков: Путин не будет поздравлять Байдена с Новым годом

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин не будет поздравлять президента США Джо Байдена с Новым годом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас нет, сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений», — заявил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

У Пескова также нет точной информации, собирается ли Путин поздравлять лидеров других недружественных стран. Он уточнил, что пресс-служба Кремля, как обычно, сообщит, кого поздравит с новогодними праздниками российский президент, в сводном материале.

В прошлом году, согласно информации на сайте Кремля, Путин поздравлял с Новым годом американского лидера. Российский президент отметил, что РФ и США несут «особую ответственность за международную и региональную стабильность». Он также выразил надежду, что странам удастся наладить «эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга».

Кроме того, Путин отправил поздравительные послания лидерам Канады, Италии, Великобритании, Испании, Германии, Франции и др.

На прошлой неделе, 21 декабря, президент РФ не стал поздравлять с днем рождения президента Франции Эммануэля Макрона. Ему исполнилось 45 лет. Песков отметил, что телефонный разговор лидеров в этот день не запланирован, на сайте Кремля также не опубликована поздравительная телеграмма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных