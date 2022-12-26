Песков: Путин не будет поздравлять Байдена с Новым годом

На прошлой неделе, 21 декабря, президент РФ не стал поздравлять с днем рождения президента Франции Эммануэля Макрона. Ему исполнилось 45 лет. Песков отметил, что телефонный разговор лидеров в этот день не запланирован, на сайте Кремля также не опубликована поздравительная телеграмма.