Газета
Политика

На директора Музея истории Екатеринбурга завели дело о дискредитации армии

Ведомости

В отношении директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева возбуждено административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, следует из картотеки Ленинского районного суда города.

Пушкарева подозревают в совершении действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и граждан (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Максимальное наказание по данной статье для граждан - штраф в размере 50 000 руб.

В районный суд дело поступило 23 декабря. Заседание по нему назначено на завтра, 27 декабря.

Пушкарев стал директором Музея истории Екатеринбурга 14 декабря. До этого он работал журналистом интернет-издания Znak.com. СМИ приостановило работу 4 марта на фоне начала спецоперации России на Украине.

На назначение Пушкарева директором музея обратил внимание российский предприниматель Евгений Пригожин. 19 декабря пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала открытое письмо Пригожина к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, в котором бизнесмен, ссылаясь на данные службы безопасности ЧВК «Вагнер», заявил, что Пушкарев получал информацию от «агентов американской и британской разведки». Журналист уделял «особое внимание» ЧВК «Вагнер», отметил Пригожин. Также Пушкарев критиковал проведение спецоперации, обратил внимание предприниматель.

В связи с этим, сделал вывод Пригожин, бывший журналист Znak.com выступает против действующей власти в РФ. По его словам, «сложно себе представить», чтобы такой человек управлял музеем, основной задачей которого является донесение до посетителей «достоверной исторической информации». Автор письма призвал Орлова провести проверку в отношении Пушкарева и снять его с новой должности. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных