На директора Музея истории Екатеринбурга завели дело о дискредитации армии

В связи с этим, сделал вывод Пригожин, бывший журналист Znak.com выступает против действующей власти в РФ. По его словам, «сложно себе представить», чтобы такой человек управлял музеем, основной задачей которого является донесение до посетителей «достоверной исторической информации». Автор письма призвал Орлова провести проверку в отношении Пушкарева и снять его с новой должности.