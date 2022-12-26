На директора Музея истории Екатеринбурга завели дело о дискредитации армии
В отношении директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева возбуждено административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, следует из картотеки Ленинского районного суда города.
Пушкарева подозревают в совершении действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и граждан (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Максимальное наказание по данной статье для граждан - штраф в размере 50 000 руб.
В районный суд дело поступило 23 декабря. Заседание по нему назначено на завтра, 27 декабря.
Пушкарев стал директором Музея истории Екатеринбурга 14 декабря. До этого он работал журналистом интернет-издания Znak.com. СМИ приостановило работу 4 марта на фоне начала спецоперации России на Украине.
На назначение Пушкарева директором музея обратил внимание российский предприниматель Евгений Пригожин. 19 декабря пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала открытое письмо Пригожина к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, в котором бизнесмен, ссылаясь на данные службы безопасности ЧВК «Вагнер», заявил, что Пушкарев получал информацию от «агентов американской и британской разведки». Журналист уделял «особое внимание» ЧВК «Вагнер», отметил Пригожин. Также Пушкарев критиковал проведение спецоперации, обратил внимание предприниматель.
В связи с этим, сделал вывод Пригожин, бывший журналист Znak.com выступает против действующей власти в РФ. По его словам, «сложно себе представить», чтобы такой человек управлял музеем, основной задачей которого является донесение до посетителей «достоверной исторической информации». Автор письма призвал Орлова провести проверку в отношении Пушкарева и снять его с новой должности.