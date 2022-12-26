Путин утвердил порядок подачи заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины
Президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи жителями новых регионов страны заявлений на получение паспорта РФ и о нежелании состоять в гражданстве Украины. Соответствующий указ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
Документ определяет порядок подачи заявлений на выдачу российского паспорта, а также о признании ребенка, не достигшего 14 лет, гражданином России. Также утвержден порядок подачи и учета заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины.
«Постановляю утвердить прилагаемые порядок подачи лицами, приобретшими гражданство Российской Федерации в результате признания их гражданами Российской Федерации, заявление о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации», — говорится в документе.
30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.