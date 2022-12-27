Сербия привела армию в боевую готовность
Президент и главнокомандующий вооруженными силами Сербии Александр Вучич приказал привести войска в высшую степень боевой готовности. Об этом сообщил министр обороны Милош Вучевич, передает агентство Tanjug.
«Это нас поднимает на наивысший уровень до действий, которые проводит армия Сербии, защищая территориальную целостность и суверенитет Сербии, защищая всех граждан Сербии и предотвращая погром и террор в отношении сербов, где бы они ни жили», — сказал он (цит. по ТАСС).
Вместе с тем в режим высокой боеготовности переведены и подразделения МВД, которые будут переданы под командование главы Генштаба.
По информации портала «Вечерне новости», вооруженные силы непризнанной республики Косово также были приведены в режим высокой боеготовности. Около 1500 силовиков готовы провести наступление на север Косова и Метохию, пишет портал.
Обстановка в регионе обострилась 10 декабря после того, как на пункте пропуска «Ярине» был задержан этнический серб и бывший полицейский косовской полиции Деян Пантич за предполагаемое нападение на избирательную комиссию. Сербское население в ответ начало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП, и вышло на акции протеста. Одной из целей этой акции было недопущение перевозки Пантича в Приштину.
Затем к баррикадам были стянуты патрули миссии Евросоюза в Косове (EULEX), а также сотрудники международных сил безопасности под руководством НАТО в Косове и Метохии (KFOR). Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предупредил, что ЕС не потерпит нападений на свою миссию, и потребовал от косовских сербов «немедленно убрать баррикады». Премьер Косова Альбин Курти заявил, что обратился к миссии НАТО KFOR по поводу возведенных сербами баррикад, и добавил, что ждет ответа до вечера 11 декабря, после чего пообещал разобрать их собственными силами. После этого Вучич созвал экстренное заседание Совбеза страны.