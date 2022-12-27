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ЕС запретил юристам консультировать российские компании по вопросам санкций

Ведомости

Юристы из ЕС могут продолжать работу с дочерними компаниями из России, но не могут консультировать их в интересах материнской организации. Об этом сообщил РБК со ссылкой на обновленные разъяснения Еврокомиссии по предоставлению услуг в условиях санкций.

Уточняется, что российские компании смогут консультироваться с европейскими специалистами при необходимости обратиться в суд. В остальных же случаях, в том числе при наложении санкций, ответственность за их соблюдение лежит на европейских, а не на российских компаниях, в связи с этим последним не имеет смысла обращаться за консультацией к юристам из ЕС. 

Российские контрагенты также не несут ответственности за обращение в национальные компетентные органы для получения одобрения на то, чтобы провести транзакцию, этим занимаются европейские компании. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели несколько пакетов масштабных санкций против России, в том числе против ТЭК, и стали оказывать военную помощь Украине.

Москва же добавила США, Великобританию, Канаду, страны ЕС в перечень недружественных государств. В конце октября правительство России добавило в этот список все заморские территории Великобритании, в том числе Бермуды, Фолклендские острова, острова Кайман, Святой Елены и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных