ЕС запретил юристам консультировать российские компании по вопросам санкций
Уточняется, что российские компании смогут консультироваться с европейскими специалистами при необходимости обратиться в суд. В остальных же случаях, в том числе при наложении санкций, ответственность за их соблюдение лежит на европейских, а не на российских компаниях, в связи с этим последним не имеет смысла обращаться за консультацией к юристам из ЕС.
Российские контрагенты также не несут ответственности за обращение в национальные компетентные органы для получения одобрения на то, чтобы провести транзакцию, этим занимаются европейские компании.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели несколько пакетов масштабных санкций против России, в том числе против ТЭК, и стали оказывать военную помощь Украине.
Москва же добавила США, Великобританию, Канаду, страны ЕС в перечень недружественных государств. В конце октября правительство России добавило в этот список все заморские территории Великобритании, в том числе Бермуды, Фолклендские острова, острова Кайман, Святой Елены и др.