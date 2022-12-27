ЕС запретил юристам консультировать российские компании по вопросам санкций

Уточняется, что российские компании смогут консультироваться с европейскими специалистами при необходимости обратиться в суд. В остальных же случаях, в том числе при наложении санкций, ответственность за их соблюдение лежит на европейских, а не на российских компаниях, в связи с этим последним не имеет смысла обращаться за консультацией к юристам из ЕС.